Arriva il Super Anticiclone, bolla calda su Napoli: fino a quando e che tempo farà a Natale

Il super anticiclone di matrice africana in arrivo influenzerà anche le festività: stando alle previsioni meteo anche i giorni di Natale (vigilia compresa) e Santo Stefano saranno dominati dal caldo fuori stagione che farà ingresso nel nostro paese, facendo schizzare i termometri anche a Napoli e in Campania.

Meteo vigilia, Natale e Santo Stefano a Napoli e in Campania

Come già preannunciato da Il Meteo, il quadro climatico degli ultimi giorni, con freddo di origine artica e temporali, sarà completamente stravolto dall’arrivo dell’anticiclone Gobbo di Algeri, così chiamato per le sue origini nord-africane.

La massa d’aria in arrivo causerà un rialzo delle temperature che segneranno valori anomali, decisamente oltre le medie attese nel mese di dicembre. In tutta Italia, da Nord a Sud, sarà possibile trascorrere giornate soleggiate, dal clima mite e piacevole. In particolare, nelle Regioni meridionali si attendono temperature non inferiori ai 15 gradi.

“L’anticiclone appena arrivato, almeno fino a mercoledì sarà potentissimo e garantirà un tempo in prevalenza soleggiato su tutte le Regioni. Questa gigantesca bolla calda al suo interno ha temperature che a 1500 metri di altezza misurano valori superiori alla media di circa 12 gradi” – ha spiegato Antonio Sanò, fondatore de Il Meteo.

“Il super anticiclone perderà, temporaneamente, un po’ della sua forza tra giovedì e venerdì quando la tempesta invernale presente su Scandinavia e Polonia scenderà di latitudine sfiorando l’Italia e nel contempo un vortice africano risalirà verso il Mar Ionio”.

“Dopo questa lieve diminuzione di potenza dell’alta pressione, successivamente il super anticiclone tornerà a rinforzarsi regalando la vigilia di Natale, Natale stesso e pure Santo Stefano con il bel tempo e con un clima piacevole di giorno“ – ha concluso.