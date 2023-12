Ultimo pazzo di Napoli: quadro, luci e ombrelli acchiappasogni ai Quartieri Spagnoli

Ultimo e Maria Esposito ai Quartieri Spagnoli di Napoli – Foto: Giulia Parmigiani

E’ stato esposto nella sede di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli onlus, nel cuore di Napoli, il quadro realizzato da Ultimo durante le riprese del videoclip della canzone Occhi forti cuori fragili: un’opera che tutti potranno ammirare e che si accompagna all’installazione artistica, già donata dal cantante, e all’ombrello acchiappasogni.

Ultimo a Napoli, quadro e installazione ai Quartieri Spagnoli

“Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili” – canta Ultimo nel suo ultimo singolo che profuma di Napoli grazie al video ufficiale girato nel cuore della città, con accanto una guest d’eccellenza, l’attrice Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori.

Proprio durante la registrazione del video, il cantante ha dipinto un quadro concettuale in cui ha impresso la frase “occhi forti cuori fragili” utilizzando una pittura rossa. La tela è stata esposta nella sede di FOQUS, ai Quartieri Spagnoli, dove lo stesso Niccolò aveva scelto di presentare la prima performance dal vivo e in esclusiva del brano Occhi lucidi.

Ad essa si affianca l’installazione allestita presso la Corte di Foqus, sempre aperta al pubblico. A motivarne la realizzazione è stato Renato Quaglia, direttore della struttura, che ha sottolineato: “Abbiamo raccontato a Ultimo che nei Quartieri Spagnoli l’illuminazione pubblica è arrivata molto tardi. Dato il suo legame speciale con Napoli ha avuto piacere di regalare un’installazione che portasse simbolicamente luce in questo luogo e che è rimasta in dotazione a Foqus per accompagnare le feste”.

“Gli ombrelli incorniciati dalle luminarie, richiamano la grande tradizione degli ombrellai storicamente portata avanti in questa zona, che qui assumono la funzione di acchiappasogni, speciali contenitori a disposizione di tutti, per accogliere le missive di chi durante le feste vorrà inserire i propri Sogni appesi, come cita una delle canzoni più importanti di Niccolò”.

“Questa suggestiva iniziativa prende il nome di Sogni appesi al Foqus, un invito per la città a portare in custodia i propri sogni, una sorta di fiaccola simbolica da tenere in vita grazie al pubblico e al calore che la città sta dimostrando a questa iniziativa, per mantenere accesa una luce su una realtà così fragile e lontana dalle luci sfavillanti di via Toledo, che merita di essere vista e sostenuta”.

Anche il quadro sarà esposto al pubblico e rimarrà nella collezione d’arte contemporanea di Foqus. Intanto Napoli continua a ripagare con grande affetto Ultimo, preparandosi al doppio live che si terrà allo stadio Maradona.