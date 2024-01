Sparito nel nulla, Tony è stato ritrovato. La mamma: “È a casa. Grazie, che Dio vi ricambi”

Antonio Boccia, il ragazzo di Ottaviano scomparso è stato ritrovato

Scomparso dal 27 dicembre scorso e rintracciato telefonicamente solo pochi giorni fa, Antonio Boccia, il ragazzo di Ottaviano che aveva fatto perdere le sue tracce, è stato ritrovato ed è finalmente tornato a casa dai suoi familiari. Ad annunciarlo, tramite social, è stata la mamma.

Del 28enne non si avevano più notizie da giorni. Dopo l’ultimo contatto telefonico avvenuto avrebbe riferito alla madre di trovarsi a Roma, dopodiché il cellulare è risultato sempre spento. Di qui la condivisione virale sul web dell’appello pubblicato dai familiari.

“Tony è stato rintracciato telefonicamente da noi familiari, la nostra speranza è che rientri in Italia. Le forze dell’ordine sono state avvisate. Non ho parole per il grande cuore di tante persone nell’aiuto nella ricerca. Ringrazio milioni di volte tutti e soprattutto Roma e dintorni. Le ricerche continuano” – questa l’ultima comunicazione della madre del giovane seguita poi dalla lieta notizia.

“Tony è a casa. Sono la mamma, ringrazio immensamente tutte le persone per la collaborazione, condivisione e aiuto nella ricerca. Ringrazio il comando carabinieri di Ottaviano (sempre disponibili), gli articoli di giornale, l’associazione Penelope con il direttore Rocco e la collaboratrice Elisabetta che mi ha seguito sempre senza freno” – ha scritto poche ore fa la mamma sui social.

“Ringrazio in particolare una persona speciale, un professionista che ha fatto sì che Tony rientrasse in Italia. Forse le parole non bastano per ripetere milioni e milioni di volte grazie a tutti gli italiani, in Italia e fuori Italia. Siete stati meravigliosi e dal cuore grande e buono, che Dio vi ricambi con amore e gioie. Come è giusto e doveroso che sia, cercherò di eliminare tutti i post che riguardano Tony, se volete fatelo anche voi. Dio è amore”.