VIDEO/ Fiorello cuore napoletano, canta Napule è e si emoziona: l’esibizione è da brividi

Non ha potuto fare a meno di rispondere al richiamo della melodia di Napule è il celebre showman siciliano Fiorello che nel corso di una riunione, nel backstage della trasmissione Viva Rai 2, ha intonato il capolavoro di Pino Daniele mostrandosi visibilmente commosso ed emozionando, a sua volta, tutti gli utenti che hanno reso virale il video dell’esibizione.

Video, Fiorello da brividi: si emoziona cantando Napule è

Il programma mattutino di Rai 2 riprende il via, dunque, con un omaggio alla città di Napoli che si è consumato nel backstage della trasmissione, emozionando tutti i presenti. Tra loro Mauro Casciari, uno dei conduttori insieme a Fiorello, che ha condiviso il video su X (ex Twitter) e Facebook, ottenendo migliaia di condivisioni.

Portandosi le mani al volto, Fiorello regala una spettacolare interpretazione del brano di Pino Daniele, circondato dal silenzio assoluto dei colleghi che lo ascoltano estasiati. Con la voce strozzata, gli occhi lucidi che restano chiusi per quasi tutta la durata del brano, la reazione dello showman sembra essere proprio a quella dei tanti cittadini partenopei che, ancora oggi, ascoltando Napule è, provano quel brivido indescrivibile che forse solo la voce del re del blues sapeva dare.

Un omaggio alla città di Napoli ma soprattutto a Pino Daniele proprio nel periodo in cui la grande musica diventa protagonista in Italia con l’imminente lancio del Festival di Sanremo che vedrà ancora una volta Fiorello nelle vesti di co-conduttore, accanto al suo collega e amico Amadeus.

E proprio per la città partenopea la nuova edizione del celebre festival assume grande rilevanza: per la prima volta, dopo 74 anni di storia, sarà presentato un brano interamente in napoletano. Sarà Geolier ad interpretarlo portando sull’Ariston la lingua – per noi partenopei – più bella del mondo. Segno di una Napoli che ormai fa parlare di sé finalmente per l’eccellenza e la ricchezza culturale che la contraddistingue.