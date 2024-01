“Fra 10 minuti sto a casa” ma scompare nel nulla a Napoli: ora Domenico è stato ritrovato

Ha fatto il giro del web la notizia della scomparsa di Domenico Travetti, un giovane originario di Monterusciello che dal 16 gennaio aveva fatto perdere le sue tracce non facendo più rientro nella sua casa di Napoli. Oggi la bella notizia: come annunciato sui social da familiari e conoscenti, Domenico è stato ritrovato.

Napoli, Domenico Travetti: il ragazzo scomparso è stato ritrovato

“Vi prego, aiutateci. Domenico è scomparso il 16 gennaio verso le 20 da Monteruscello (Pozzuoli-Napoli)” – è il grido d’aiuto diventato virale sui social, accompagnato da alcuni scatti dell’uomo scomparso. Un appello ripreso anche dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: “A tutti i colleghi di tutti i nosocomi della Regione e del 118. Se lo avete visto o lo avete avuto in cura sul territorio in queste ore contattate l’associazione al 3348900895”.

“Fra 10 minuti sto a casa”: avrebbe comunicato Domenico al telefono con la compagna prima di sparire nel nulla. Stava tornando a casa da Monteruscello, luogo dove lavorava, ma quella sera non avrebbe fatto rientro. Il caso è stato trattato anche nell’ultima puntata della trasmissione Chi l’ha Visto, che, tra gli altri, ha dato spazio anche al caso di Luigi Celentano, conosciuto come Giggino Wi-Fi.

La conduttrice, Federica Sciarelli, si è messa a contatto con Silvia, mamma della compagna di Domenico, che ha raccontato: “Parlo io perché mia figlia ha avuto un malore e non sta bene. Doveva tornare a Napoli da Monterusciello, lui è nativo di lì ma vive insieme con la compagna nel centro storico”.

“Lei ha chiamato alle 20:22 per sapere dove era, lui le ha detto che stava prendendo l’uscita del Corso Malta e invece non si è saputo più niente di lui. Abbiamo fatto anche le strade che solitamente fa lui quando rientra a casa, abbiamo chiamato la polizia stradale, siamo andati in giro per gli ospedali ma non c’è nessuna traccia di lui. E’ affezionatissimo alla compagna, ha anche due bambine: una nata da una prima relazione e la piccolina con mia figlia nata 6 mesi fa”.

Poche ore fa il sospiro di sollievo: sui social i familiari hanno annunciato il ritrovamento di Domenico che, finalmente, sarebbe rientrato in casa. Al momento non si sa cosa sia successo né dove fosse, la cosa fondamentale è che stia bene e di nuovo vicino alle sue bambine.