L’ananas finisce anche sul presepe: Sorbillo con la pizza tra le mani è un nuovo pastore

La pizza all’ananas di Gino Sorbillo, dopo il polverone sollevato in queste ultime settimane, è finita persino sul presepe napoletano: a diffondere gli scatti della statuina, realizzata dalla Bottega Ferrigno, è stato lo stesso maestro pizzaiolo ricevendo, tuttavia, diverse critiche.

Sorbillo e la pizza all’ananas sul presepe napoletano

“Sono onorato di essere entrato, nella giornata del Pizza Day, nel presepe napoletano del maestro Ferrigno a San Gregorio Armeno con la pizza all’ananas. Grazie Marco Ferrigno, ci voleva un napoletano come noi per sdoganare l’ananas sulla pizza. Vi aspetto amici” – si legge nel post diffuso da Sorbillo.

La statuina del pizzaiolo, realizzata dal maestro Ferrigno, presenta una “collana” di ananas al collo, tra le braccia stringe una ananas intera mentre tra le mani ha la tanto discussa pizza cosparsa di fette del tipico frutto tropicale. Un’immagine che ha fatto storcere il naso ad alcuni napoletani, già contrari all’introduzione della variante nel menù di una pizzeria napoletana come quella che porta il nome di Sorbillo.

“Gino Sorbillo è il disonore del popolo partenopeo, dopo la pizza con l’ananas possiamo anche chiudere i battenti” – è il commento di un utente. Altri, invece, sottolineano la “non invenzione” di casa Sorbillo, già “sdoganata” nel 2019 dal maestro pizzaiolo Franco Pepe del celebre locale Pepe in Grani.

La pizza, dunque, oltre a non convincere il palato dei partenopei sembra suscitare forti reazioni anche se collegata ad un altro importante simbolo della cultura napoletana: il presepe con i suoi pastori. Intanto gli apprezzamenti per la new entry di Sorbillo giungono dall’influencer e imprenditore napoletano Giuseppe Russo, de Il Mio Viaggio a Napoli, che si è recato presso la pizzeria per assaggiare la pizza all’ananas.

“A me piace, è vincente come pizza. Forse non la mangerei intera, è bella a centrotavola perché tutta stanca un po’ però non è un gusto brutto” – ha commentato.