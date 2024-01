VIDEO/ Influencer napoletano prova la Pizza Ananas: “Non la mangerei tutta ma è buona”

La pizza all’ananas di Gino Sorbillo sembra aver suscitato non solo reazioni contrastanti: a provarla, affiancato dal maestro pizzaiolo, è stato l’influencer napoletano Giuseppe Russo, de Il mio viaggio a Napoli, che ha diffuso sui suoi canali social un video in cui commenta la new entry del locale partenopeo.

Influencer napoletano prova la pizza all’ananas di Sorbillo

“Sicuramente la pizza con l’ananas di Gino Sorbillo si discosta dai canoni della tradizione napoletana. Ma l’innovazione e la sperimentazione rappresentano un elemento positivo nell’arte culinaria. A prescindere se piace o non piace il gusto, io l’ho trovata buona. Ovviamente preferisco la Margherita, come qualcun altro può preferire la Capricciosa, la 4 Stagioni. Provatela e poi trarrete le vostre conclusioni” – ha scritto il fondatore de Il mio viaggio a Napoli nonché fondatore dell’omonima pizzeria dei Quartieri Spagnoli.

Giunto nel locale di Sorbillo, insieme alla compagna Federico Franco, Giuseppe, dopo aver assaggiato una fetta di pizza all’ananas, ha commentato: “Forse sono uno degli ultimi che la prova perché sono tornato a Napoli ieri. Il mio primo pensiero è stato quello di provare la pizza all’ananas. Ormai sei arrivato anche alla BBC, CNN ed era inevitabile provarla”.

“L’ho provata a Lanzarote ma vedendo questa a primo impatto già mi sembra più elaborata. Lì ci hanno buttato l’ananas così, invece questa penso sia studiata. Questa è una pizza pensata, quello che vince secondo me è la provola affumicata che con l’ananas crea un giusto connubio. A me piace, è vincente come pizza. Forse non la mangerei intera, è bella a centrotavola perché tutta stanca un po’ però non è un gusto brutto”.

“Sicuramente non è fedele alla tradizione napoletana però tu (rivolgendosi a Sorbillo, ndr) l’hai fatta già la tradizione. Una pizza con qualsiasi ingrediente se fatta bene esce comunque una pizza buona. Pizza approvata, a me è piaciuta” – ha concluso, ricevendo l’approvazione anche della sua Federica che commenta positivamente la pietanza.