Arriva il Ciclone di Pulcinella, tornano temporali e vento forte a Napoli: da quando

Il clima quasi primaverile di queste ultime settimane sta per lasciare spazio ad una nuova fase di instabilità: stando alle previsioni meteo è in arrivo il cosiddetto Ciclone di Pulcinella che scatenerà temporali e forti venti in gran parte d’Italia, condizionando il clima anche a Napoli e in tutto il Sud.

Meteo, arriva il Ciclone di Pulcinella: temporali a Napoli

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Il Meteo, sarà proprio a ridosso del weekend che l’anticiclone Zeus, responsabile delle piacevoli e soleggiate temperature di fine gennaio, dirà definitivamente addio al nostro Paese: già dal 9-10 febbraio le condizioni climatiche cambieranno radicalmente, dando inizio ad una vera e propria svolta temporalesca.

Un peggioramento che raggiungerà i suoi massimi livelli nella giornata di domenica 11 febbraio quando potrebbe formarsi un Ciclone Mediterraneo – ironicamente chiamato Pulcinella in quanto si colloca proprio nel pieno del periodo carnevalesco – in grado di scatenare forti piogge e nevicate abbondanti sulle Alpi. Un vortice instabile che dovrebbe colpire tutta l’Italia, da Nord a Sud, alimentato da intensi venti di Scirocco che, attraversando i mari e caricandosi di umidità, potrebbero scatenare potenti temporali.

Una fase di maltempo da non sottovalutare, dunque, che colpirà anche la città di Napoli. Dopo giornate prevalentemente nuvolose, nella città partenopea le precipitazioni potrebbero scatenarsi nelle giornate di sabato e domenica, 10 e 11 febbraio, prolungandosi anche nei primi giorni della nuova settimana. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.

“Gli ultimi dati confermano il ritorno delle precipitazioni, anche copiose, con piogge battenti a partire dalle Regioni del Centro-Nord nel corso del prossimo weekend. Tuttavia, sarà interessante notare che, nonostante questi mutamenti, le temperature manterranno inizialmente valori sempre piuttosto miti per la stagione in corso, tant’è che le previste nevicate coinvolgeranno quote piuttosto alte” – ha detto Antonio Sanò, fondatore de Il Meteo.