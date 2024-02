Il cuore di Napoli: pasti caldi ai bisognosi che vivono per strada

A Napoli l’ennesimo martedì di solidarietà con i pasti caldi consegnati a quelle persone che purtroppo non hanno una casa. Ieri sera i volontari dell’associazione Angel di Napoli sono scesi in strada ed hanno regalato del cibo con il supporto di diversi tra ristoratori e persone comuni che si sono messe a disposizione per porgere una mano a chi ne ha bisogno.

Napoli, pasti caldi ai bisognosi che vivono per strada

Pasta con il ragù napoletano (e non solo), pizze a portafoglio, frutta, bevande, merende: questo e molto altro i volontari hanno portato ai bisognosi che loro malgrado stazionano in punti determinati della città come la Galleria Umberto I o la stazione di Mergellina. Un aiuto che non è solo materiale, ma soprattutto spirituale visto che si tratta di un gesto di vicinanza nei confronti di chi trova purtroppo ai margini della società.

L’impegno di tante persone

L’associazione ha ringraziato chi costantemente e con regolarità contribuisce a tutto ciò, e senza i quali sarebbe molto più complicato, se non impossibile, tendere una mano. La pizzeria Addo figl’ ‘e Marì di Fuorigrotta ha donato le pizze che sono state consegnate e consumate ancora calde; poi Patrizia Nardone che ha donato dei rigatoni al sugo; poi il minestrone con il riso di Maria, Tina, Lyudmilla, Lorenza e Francesca; gli ziti al ragù di Carmine; i panini di Maria Muto. Il tutto accompagnato da altri beni e generi alimentari tra cui frutta e merende da poter consumare anche nei giorni successivi.