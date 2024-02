Festival di Sanremo: perché Alfa si è presentato sul palco con la scopa

Ha preso ufficialmente il via la seconda serata del Festival di Sanremo e non è passato inosservato l’ingresso di Alfa sul palco dell’Ariston: l’artista ha, infatti, deciso di portare con sé una scopa. Non si è trattato di un gesto casuale bensì di una strategia legata al cosiddetto gioco del Fantasanremo.

Festival di Sanremo: perché Alfa aveva la scopa

Il Fantasanremo è un fantasy game basato sul Festival della canzone italiana che consiste nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara, di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano. L’obiettivo è quello di accumulare il maggior numero di punti rispetto agli sfidanti e per farlo ci si attiene ad un regolamento ben preciso.

Sono, infatti, le azioni dei protagonisti del Festival a determinare i punteggi. Oltre ai punti ottenuti per le posizioni in classifica e i premi della critica esistono dei bonus specifici, alcuni legati proprio al nome di un determinato cantante, altri collegati ad una specifica attività da compiere.

In questo caso Alfa ha consentito ai giocatori che lo hanno scelto in squadra di aggiudicarsi il cosiddetto Bonus Morandi, di +18 punti, che consiste proprio nel portare sul palco una scopa. Un gesto che si lega all’edizione precedente quando proprio Gianni Morandi aveva cercato di togliere dal palco dell’Ariston i fiori distrutti da Blanco.