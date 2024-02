Il napoletano a Sanremo anche con La Niña: la cantante di San Giorgio al Festival

Altro talento napoletano sul palco del Festival di Sanremo: si tratta di La Niña, nome d’arte di Carola Moccia, la cantante, nata a Napoli e cresciuta a San Giorgio a Cremano, che si è esibita durante la serata delle cover accompagnando BigMama.

Chi è La Niña: la cantante napoletana a Sanremo

Con una originale versione di Lady Marmalade, La Niña ha duettato con BigMama, Gaia e Sissi facendo scatenare la platea dell’Ariston. Un quartetto tutto al femminile che ha arricchito la serata delle cover, regalando al pubblico un’altra performance di alto livello.

Dopo l’esibizione di Geolier, con Gigi D’Alessio, Luchè e Gue Pequeno, dunque, è stata BigMama, di origini campane, a portare un’altra artista partenopea sul palco più prestigioso d’Italia. La Niña, pseudonimo di Carola Moccia, è infatti una cantautrice, musicista e attrice napoletana.

Nata a Napoli il 10 luglio 1991, è cresciuta a San Giorgio a Cremano. Proprio pochi giorni fa, infatti, era stato il sindaco Giorgio Zinno ad annunciare la sua presenza al Festival, sottolineando anche il ritorno nel coro della prestigiosa orchestra di un’altra sangiorgese di successo, Naomi Rivieccio.

Appassionata di musica fin dall’infanzia, Carola inizia a studiare chitarra e a scrivere le prime canzoni. Dopo il diploma si laurea in filosofia e storia all’Università Federico II di Napoli. Proprio durante quegli anni collabora con diversi artisti, da Jovine ai 99 Posse, arrivando ad esibirsi per due volte nel programma televisivo Gazebo.

Si trasferisce poi a Milano per dedicarsi completamente alla musica e inizia un master in comunicazione musicale. Collabora al progetto della band Fitness Forever come chitarra e voce, incontra il produttore Alfredo Maddaluno e con lui forma il duo Yombe. Dopo un periodo trascorso a Londra termina l’esperienza degli Yombe e i due tornano a Napoli.

Qui ha iniziato a sentirsi connessa alla cultura e alla musica della sua terra natia, decidendo così di mettere da parte la scrittura di brani in lingua inglese, per dedicarsi alla scrittura di brani in lingua napoletana. Collabora con diversi artisti come Geimtaiz, Franco Ricciardi e Clementino.

Nel 2023 ha fatto il suo esordio come attrice nella serie televisiva La voce che hai dentro, creata e interpretata da Massimo Ranieri, per la regia di Eros Puglielli, e trasmessa su Canale 5. Nella serie ha interpretato il ruolo dell’aspirante cantante Regina e per la stessa serie ha scritto e composto la colonna sonora.