Record di voti a Sanremo, Televoto in tilt: cosa sta succedendo

Problemi con il televoto durante l’ultima serata del Festival di Sanremo: diversi disservizi sono stati segnalati dagli utenti, che non riescono a votare dai loro cellulari, ma anche dagli stessi artisti, come Geolier e Annalisa, spingendo Amadeus a fare chiarezza sulla situazione in diretta televisiva.

Problemi con il televoto durante il Festival di Sanremo

“Purtroppo ci sono problemi con il televoto, mi state mandando tanti screenshot. Le linee sono bloccate” – ha detto Geolier attraverso i social rispondendo alle tante segnalazioni ricevute. Anche Annalisa e Irama hanno tranquillizzato i loro fans spiegando le corrette modalità di voto.

Finché non si riceve l’SMS di conferma, infatti, il voto non è ritenuto valido per cui bisogna continuare a votare fino alla ricezione del messaggio di operazione effettuata. Pare che vi siano problemi proprio per la grande quantità di votazioni arrivate già a pochi minuti dall’inizio della puntata.

“Mi dicono che c’è una sorta di record di televoto. Se trovate difficoltà, state serenti, tutto sta procedendo nella maniera corretta. Si sta smaltendo tutto il traffico telefonico perché sta arrivando una quantità di voti mai verificata nei precedenti Festival. Una cosa incredibile” – ha detto il conduttore e direttore artistico Amadeus.

Al momento, stando ai dati della classifica provvisoria, il big più votato sembra essere Geolier. Il rapper napoletano si è guadagnato la vetta anche nella seconda serata e in quella dedicata alle cover. Ricordiamo, però, che il risultato finale è dato dall’incrocio del televoto, dei voti della stampa e delle radio.