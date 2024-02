Angelina Mango racconta: “Canto in napoletano perché mi piace, sono innamorata di Napoli”

Angelina Mango è sicuramente uno dei nomi più in voga dell’ultimo periodo. La vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo sta vivendo la sua consacrazione musicale. La giovane nativa di Maratea, dopo aver annunciato il suo tour che inizierà ad ottobre (con due date a Napoli), è stata ospite a Radio Deejay dove ha raccontato il suo rapporto con Napoli e soprattutto il napoletano, lingua che usa spesso nelle sue canzoni.

Angelina Mango tra Napoli e il napoletano, ecco la sua rivelazione

La giovane cantante intervistata a Radio Deejay ha raccontato alcuni retroscena sul napoletano, lingua che usa spesso nelle sue canzoni: “Ho sempre masticato un po’ l’accento napoletano, essendo molto vicino a Napoli molte cose sono simili nel mio dialetto. Poi però ho cantato tanto in napoletano perché mi piace, sono innamorata di Napoli e per fortuna la musica è uno spazio libero. Magari un giorno canterò in friulano…”.

Come ti rivedi tra qualche anno? : “Non ho aspettative molto alte per il futuro, però non cambia mai la mia attitudine nel fare musica. Con la stessa attitudine andavo sul palco in gelateria a Lagonegro 10 anni fa, la stessa cosa mi spinge adesso. Le cose arrivano se lavori tanto e ti impegni”.

L’emozione di Sanremo e il rapporto con gli altri cantanti: “Mi capita di svegliarmi e dirmi “Non è cambiato nulla”. La casa è la stessa e la mia vita è uguale. Poi esco e capisco che è un po’ diverso. Secondo me serve anche avere una base stabile, una famiglia e degli amici splendidi. Al green carpet ero nel van con Fiorella Mannoia e Geolier. Lì ho iniziato a chiacchierare un pochino, loro sono stati carinissimi, anche se io sono molto timida. Anche Ghali lo è stato”.