Ancora Napoli in TV, il documentario sulle commedie di Salemme: quando vederlo

Sabato 24 febbraio su Rai 5 alle 23:05 sarà trasmesso In Scena Backstage: Salemme, il bello della diretta, il documentario dedicato all’esperimento di successo di Vincenzo Salemme che ha portato il teatro in televisione, passando in rassegna tre celebri commedie del grande artista partenopeo.

Sulla Rai il documentario sulle commedie di Vincenzo Salemme

“E’ come stare seduti in sala ma da casa vostra. Se io inciampo, inciampo davanti a tutta Italia” – descriveva con queste parole Salemme la sua volontà di portare il teatro in diretta televisiva. Lo ha fatto nel 2020 raggiungendo ascolti record con le commedie Di mamma ce n’è una sola, Sogni e Bisogni, Una festa esagerata.

Di qui la nascita di un documentario scritto e diretto da Barbara Napolitano che racconta il dietro le quinte delle 3 opere portate sul piccolo schermo. Una straordinaria esperienza che farà immergere gli stessi spettatori nel “bello della diretta” tra risate e retroscena svelati dallo stesso Salemme.

Soltanto lo scorso sabato, Rai 5 aveva lanciato Napoletano? E famme ‘na pizza, un altro celebre show del comico napoletano, presentato in diversi teatri d’Italia e trasmesso anche sulla Rai. Direttamente da una terrazza che si affaccia sul fondale del Vesuvio, qui Salemme interpreta i suoi divertentissimi monologhi su usi, costumi, vizi e virtù dei napoletani, sfatando in modo ironico alcuni stereotipi e pregiudizi infondati.

Prosegue, così, la messa in onda dei contenuti del genio napoletano che continuano a riscuotere enorme successo, sia in televisione che a teatro. Un orgoglio per l’intera città di Napoli e soprattutto per la sua Bacoli, luogo del cuore della sua infanzia.