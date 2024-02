Voragine, Napoli vicina ai turisti travolti da fango e acqua: erano venuti per una festa

Questa mattina l’assessore al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, ha incontrato la famiglia di turisti rimasta coinvolta nella voragine che si è aperta al Vomero, in via Morghen, lo scorso mercoledì: erano giunti a Napoli per partecipare ad una festa con i propri familiari ma sono rimasti intrappolati nella colata di acqua e fango che ha invaso la loro dimora.

Napoli, voragine al Vomero: l’incontro con i turisti travolti

“Ho portato l’abbraccio e la solidarietà del sindaco Manfredi e nostra ai turisti di Legnano che erano arrivati a Napoli per una festa tra parenti e che invece hanno vissuto un’esperienza davvero drammatica: travolti dal fango e dall’acqua in una struttura di affitto breve. Ho espresso ai genitori e ai loro due figli, Guido e Federico, la più totale disponibilità mia e del sindaco a sostenerli nel loro soggiorno a Napoli e per il ritorno in Lombardia. Li aspettiamo presto a Napoli, da sempre città accogliente” – ha dichiarato la Armato.

L’incontro si è svolto nella sede della quinta municipalità in presenza della presidente Clementina Cozzolino. I fatti risalgono all’alba di mercoledì quando improvvisamente il manto stradale è crollato inghiottendo due automobili con alcune persone all’interno che, per fortuna, risultano salve.

Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risultata spezzata la condotta idrica di carico. In particolare, in via Kerkbaker, nelle vicinanze del crollo, si sono verificate copiose fuoriuscite d’acqua con alcuni appartamenti risultati completamente allagati.

E’ il caso della famiglia di turisti che, arrivata a Napoli per dei festeggiamenti, si è ritrovata a fare i conti con una situazione estremamente spiacevole. Di qui la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Napoli che spera di riaccogliere nuovamente la famiglia proveniente da Legnano.