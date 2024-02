Raffaele muore a 4 anni, il dramma nel Napoletano: stroncato da un arresto cardiaco

Dramma a Mugnano di Napoli dove un bambino di soli 4 anni è morto a seguito di un malore, per cause ancora da accertare. La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e far luce sulla tragedia che ha scosso l’intera cittadinanza.

Mugnano di Napoli, morto un bambino di 4 anni

Stando alle prime ricostruzioni, fornite da Il Corriere del Mezzogiorno, il piccolo sarebbe giunto all’ospedale San Giuliano di Giugliano con evidenti difficoltà respiratorie, causate probabilmente da un boccone di cibo andato di traverso oppure da un pezzo di plastica ingerito.

Pare che il piccolo si trovasse in casa con il nonno ma, nonostante le manovre messe in campo per disostruirlo e farlo tornare a respirare, a nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarlo. Di qui la corsa al vicino ospedale, dove poco dopo il bimbo è deceduto per arresto cardiaco. Al nosocomio sono giunti anche i carabinieri che hanno acquisito le cartelle cliniche.

“È con profondo dolore che esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie per la tragica e improvvisa perdita del piccolo Raffaele, di soli 4 anni, per arresto cardiaco. In questo momento difficile, l’intera amministrazione comunale si stringe attorno a voi con affetto e solidarietà. Per onorare la memoria del piccolo, proclamo il lutto cittadino, disponendo le bandiere del municipio mezz’asta. Siamo vicini con il cuore e condividiamo questo dolore” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino Luigi Sarnataro.

Una perdita inaccettabile che segue di poco quella del giovane Michele, il 14enne di Sarno deceduto dopo essersi sentito male durante la notte. Avrebbe avvertito un forte malessere accompagnato da continui conati di vomito ma al pronto soccorso dell’ospedale Martiri di Villa Malta sarebbe stato dimesso. Non essendovi alcun miglioramento, sarebbe poi stato accompagnato dai genitori all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove poco dopo è deceduto a causa di un rapido peggioramento delle sue condizioni. Anche qui saranno le indagini a chiarire la dinamica della vicenda.