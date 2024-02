Apre l’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, voli sotto i 20 euro: le destinazioni annunciate

Manca sempre meno all’apertura del nuovo aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi: il secondo scalo aereo della Campania, dopo quello di Capodichino, sarà operativo da luglio 2024 con diverse rotte già annunciate e voli acquistabili a tariffe speciali.

Apre l’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi: voli e tariffe speciali

Un aeroporto non solo funzionale ma anche di design, progettato da Ateliers Alfonso Femia e Deerns Italia con Deerns NL, Planeground, Techproject, Od’A e Sun Flower, per dare vita ad un nuovo concetto di hub aeroportuale, caratterizzato da grandi spazi aperti in armonia con il contesto storico, artistico e ambientale, come si evince dai rendering. Elegante e maestosa anche l’area di accesso all’aeroporto, circondata da una grande zona di parcheggio.

EasyJet, una delle principali compagnie aeree low-cost ampiamente presente anche su Napoli, ha già annunciato le prime 5 rotte attive, a partire dall’11 luglio (data prevista di apertura dell’aeroporto), presso l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi. Il primo ad atterrare sarà il volo proveniente da Milano Malpensa, seguito dai voli da Basilea, Ginevra e Berlino del 12 luglio. Il 13, invece, è previsto l’atteso volo da Londra Gatwick.

Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato di easyJet, Johan Lundgren, per l’occasione in visita a Napoli, insieme al CEO di Gesac, Roberto Barbieri. I nuovi collegamenti saranno inizialmente operati durante la stagione estiva con 3 frequenze settimanali per la rotta Milano Malpensa – Salerno e due frequenze settimanali per Londra Gatwick, Basilea, Ginevra e Berlino.

I voli sono in vendita a partire da oggi, 29 febbraio, sul sito easyJet, sull’app mobile e sui canali GDS. Al momento è possibile usufruire di tariffe estremamente convenienti: si può volare, dal mese di luglio in poi, verso Londra con meno di 40 euro (biglietti da 36,49 euro) oppure a Milano con circa 20 euro (biglietti da 17,49 euro).

Si ricorda che le tariffe possono variare quotidianamente, dunque si tratta di prezzi validi nella giornata odierna ma che potrebbero aumentare (o anche calare) nei prossimi giorni. Cresce, così, la capacità totale offerta da easyJet in Campania che proprio di recente ha annunciato l’aggiunta di nuove destinazioni presso la base internazionale di Napoli, tra cui Preveza (Lefkada) e Zante, entrambe isole paradisiache della Grecia.

“Abbiamo sempre creduto in Napoli e nella Campania, come testimoniano le nuove rotte, la continua crescita e gli investimenti di questi anni. Ora siamo davvero entusiasti di annunciare che questa estate inizieremo a operare anche presso l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi. Questo passo rafforza la nostra storica collaborazione con GESAC, con cui collaboriamo da quasi 25 anni con l’obiettivo di collegare sempre meglio la Campania con le principali destinazioni in Italia e in Europa, supportando lo sviluppo del turismo e l’economia del territorio” – ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet.

“Grazie al completamento della Fase 1 del Piano di sviluppo da un lato, e ai consolidati rapporti con le compagnie aeree dall’altro, apriamo finalmente il secondo aeroporto della Campania, nei tempi indicati e con un’offerta voli stabile, di qualità e destinata a crescere. Ma il lavoro continua con la seconda fase del Piano di Sviluppo che prevede, fra gli altri investimenti, l’ulteriore allungamento della pista fino a 2.200 metri e la realizzazione del nuovo Terminal Passeggeri, previsto nel 2026. La nuova aerostazione, di circa 16 mila metri quadrati, rifletterà i più elevati standard ambientali sia in termini di efficientamento energetico che per l’impiego di materiali naturali e sostenibili, on scelte architettoniche basate sul rispetto per l’ambiente, integrazione con il territorio e la connessione con il paesaggio” – ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato GESAC.