Primark apre un nuovo negozio in Campania: quando, dove e offerte di lavoro

Dopo lo store di Marcianise, aprirà un nuovo negozio Primark in Campania: il secondo punto vendita della celebre catena low-cost di abbigliamento, accessori e articoli per la casa, sarà inaugurato presso il Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Lo ha comunicato ufficialmente l’azienda attraverso una nota.

Primark apre un altro negozio in Campania: dove e quando

Con un investimento di oltre 50 milioni di euro, Primark ha dato il via al progetto di apertura di ben 5 nuovi negozi in Italia nelle città di Torino, Livorno, Cosenza, Salerno e Genova. Si tratta del secondo store campano, dopo quello inaugurato di recente presso il Centro Commerciale Campania in provincia di Caserta.

Un intervento che avrà sbocchi occupazionali non indifferenti: l’azienda creerà circa 600 nuove opportunità di lavoro nel settore retail in tutta Italia, arrivando a contare oltre 5 mila colleghi italiani. Il primo negozio del Salernitano sarà avviato all’interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano.

“Negli ultimi 8 anni Primark ha avuto una crescita significativa in tutta Italia, potendo attualmente contare su 15 negozi in 10 regioni, senza mostrare alcun segno di rallentamento. Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare un ambizioso investimento nel nostro portfolio di punti vendita, confermando così la nostra strategia di crescita a lungo termine in Italia” – ha dichiarato Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia.

“Questo entusiasmante piano di espansione creerà nuove opportunità di lavoro e avrà un impatto positivo sulle comunità locali nelle quali apriremo i nostri nuovi negozi. Nella città in cui siamo già presenti, sappiamo che i nostri clienti apprezzano molto la nostra offerta di moda, beauty e articoli per la casa del miglior rapporto qualità-prezzo, abbinata a un’esperienza in-store davvero unica e coinvolgente. Pertanto, non vediamo l’ora di portare il brand Primark a sempre più clienti in tutta Italia nei prossimi anni”.

Il nuovo Primark di Pontecagnano dovrebbe accogliere i clienti già entro la fine del 2024. Al momento le candidature per entrare a far parte del team non sono ancora partite. Per il punto vendita di Marcianise, invece, si ricercano addetti alla vendita (anche di categoria protetta L.68/99), allievi store manager, department manager, team manager. Per candidarsi basta collegarsi alla sezione offerte di lavoro del sito ufficiale di Primark.