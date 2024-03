Jorit risponde: “Non voglio elogiare Putin. Serve dialogo, pace. Fermiamo questa guerra”

Ha suscitato scalpore lo scatto diventato virale che ritrae Jorit in compagnia di Putin, spingendo lo street artist partenopeo a fare chiarezza sulla questione.

Jorit dopo la foto con Putin: “Non voglio elogiarlo”

“Vorrei chiedere se posso avere il piacere, se possibile, di fare una foto con lei per mostrare in Italia che è umano come tutti e che la propaganda che hanno diffuso ovunque non è vera. Siamo tutti umani e parte della tribù umana” – queste le parole rivolte da Jorit a Putin nel corso del Festival della Gioventù di Sochi, in Russia.

Il presidente russo ha accolto la sua richiesta invitandolo sul palco e concludendo l’incontro con una foto e una stretta di mano. Una valanga di critiche ha travolto Jorit che ha voluto mettere a tacere le polemiche pubblicando una story sui suoi canali social ufficiali.

“La foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall’altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)” – ha scritto.

“La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti? I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti tra i popoli, bisogna farlo ora” – ha concluso.

Ha diffuso, inoltre, le foto dell’ultima opera realizzata proprio sulla facciata di un palazzo del villaggio russo: quella che riprende il volto di Ornella Muti, la celebre attrice dalle origini russe e napoletane.