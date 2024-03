Terremoto di magnitudo 2.7 oggi in Campania: avvertito dai cittadini

Trema la terra in Campania: i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto nella giornata di oggi, 11 marzo 2024, con epicentro a Ricigliano, in provincia di Salerno.

Terremoto oggi in Campania: epicentro a Ricigliano

Il sisma, di magnitudo 2.7, ad una profondità di 5 km, è avvenuto a Ricigliano, una zona della Campania al confine con la Basilicata, alle ore 10:59 di oggi. L’evento sismico si sarebbe, dunque, originato nel Salernitano facendosi sentire chiaramente anche in alcune zone circostanti. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone.

Si tratta della seconda scossa rilevata da inizio anno nella zona dell’epicentro. Lo scorso 28 gennaio, alla stessa ora circa (10:23), la popolazione residente a Ricigliano aveva percepito una scossa ancora più intensa, di magnitudo 3.8 che era stata avvertita chiaramente anche nelle zone limitrofe, Napoli compresa.

Al momento l’INGV rileva uno sciame sismico in corso anche a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. Nella giornata di ieri, invece, scosse abbastanza lievi e rientranti nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona, hanno interessato i Campi Flegrei. La più forte di magnitudo 2.6 si è verificata alle ore 18:15 ed ha messo fine allo sciame partito intorno alle 16:00.