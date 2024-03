Crazy Pizza apre a Napoli, il ristorante di Briatore con vista sul Vesuvio: c’è la data

Flavio Briatore lo aveva già annunciato ed ora Crazy Pizza approda ufficialmente a Napoli: la catena di locali dalle discusse e costosissime pizze, inaugurerà il suo primo locale partenopeo nel giro di pochi mesi, con apertura prevista nel mese di maggio.

Crazy Pizza di Briatore apre a Napoli: c’è la data

“Crazy Pizza accelera sensibilmente il proprio progetto di espansione globale con una serie di aperture in location strategiche in 3 differenti continenti, le quali andranno ad aggiungersi nei prossimi mesi alle attuali 10, già presenti a livello internazionale” – si legge nella nota ufficiale diffusa dal brand del gruppo Majestas, guidato dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa.

In Medio Oriente, verso aprile, si prevede l’apertura in Bahrain e poi a Neom. Per quanto riguarda l’Europa a maggio aprirà le porte il ristorante di Napoli, con splendida vista sul Vesuvio. A seguire Crazy Pizza inaugurerà anche nella modernissima Marina di Varazze.

Già nel 2022, a seguito dell’accesa polemica scoppiata per il costo eccessivo delle pietanze del suo menù, Briatore aveva anticipato l’intenzione di dare vita ad uno store Crazy Pizza anche nella città della pizza. In quell’occasione, però, aveva anche cercato di giustificare il prezzo delle sue pizze sminuendo sia le origini che il gusto della pizza napoletana, quasi considerata scadente e meno saporita di altre tipologie di pizze. Di qui lo scontro con Gino Sorbillo: proprio a lui Briatore si è rivolto, pochi giorni fa, annunciando l’apertura della suo locale a Napoli, cavalcando anche l’ultima trovata del pizzaiolo, quella della pizza all’ananas.

“Io a Napoli sono stato diverse volte e non ho mai visto delle piante di ananas, per cui non capisco dov’è la napoletanità dell’ananas. Ci fa piacere che Sorbillo ci guardi e commenti. La grande notizia, per chi vuole grande e per chi vuole piccola, è che noi apriremo Crazy Pizza a casa sua, a Napoli! Così ci confrontiamo sullo stesso terreno. Noi dobbiamo sempre giocare coi più forti. Sorbillo è forte a Napoli, noi diventeremo fortissimi a Napoli” – queste le parole di Briatore.