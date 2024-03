Sconosciuti sul set ma legati nella vita: chi è il fratello di Artem che recita in Mare Fuori 4

In Mare Fuori 4 tornano sul set attori appartenenti allo stesso nucleo familiare: dopo Nicolò e Domenico Galasso, che interpretavano rispettivamente Gaetano ‘o pirucchio e il suo papà, simulando quel rapporto padre-figlio già reale nella vita di tutti i giorni, la quarta stagione della fiction accoglie il fratello di un attore protagonista, Artem Tkachuk che interpreta Pino ‘o pazzo.

In Mare Fuori 4 c’è il fratello di Artem: chi è

È proprio una new entry di Mare Fuori 4 ad intrattenere rapporti di parentela con l’attore di origini ucraine cresciuto ad Afragola: si tratta del bambino che interpreta Demyan e che fa il suo ingresso in scena per la prima volta in compagnia di Alina (Yeva Sai), sua sorella nella fiction.

A rivelare il rapporto di parentela tra Artem e il bambino è stato il regista Ivan Silvestrini che, rispondendo alla domanda di un utente che aveva colto una certa somiglianza tra i due attori, scoprendo che poi avevano lo stesso cognome, ha sottolineato: “Sì, il bambino che interpreta Demyan nella vita è il fratello di Artem“.

Fratelli nella vita ma del tutto sconosciuti sul set, Pino e Demyan, infatti, non si sono mai incontrati. In qualche modo, però, i destini dei due personaggi si incrociano a un certo punto della storia. Da una parte c’è Alina alla disperata ricerca di suo fratello, ormai adottato da una nuova famiglia, dall’altra c’è Cardiotrap (Domenico Cuomo) che tenta in tutti i modi di aiutare l’amica tramite il solo indizio che possiede: il posto in cui si trova Demyan ha qualcosa ha che fare con la parola “Baia” e lo rivela anche a Pino per farsi aiutare.

Sarà proprio Pino, grazie al suo lavoro nel canile a scoprire che Baia potrebbe essere non il posto dove il bimbo si è trasferito con la sua nuova famiglia ma il nome del suo cagnolino. Alina troverà suo fratello grazie all’intuizione dei compagni ma, vedendolo felice, deciderà di non avvicinarsi a lui.