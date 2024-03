Si ubriaca e senza motivo massacra la compagna: 25enne in ospedale nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti a Giugliano in Campania (provincia di Napoli) dove un uomo è stato arrestato a seguito di un episodio di violenza: avrebbe picchiato violentemente la sua compagna, una donna di 25 anni. Sarebbe stata proprio la vittima ad allertare le forze dell’ordine, in preda alla disperazione.

Violenza a Giugliano, si ubriaca e picchia la compagna

Una chiamata disperata è giunta ai militari dell’arma della stazione di Varcaturo: quella di una donna, una 25enne napoletana, che chiedeva aiuto con la voce rotta dal pianto mentre in sottofondo grida sconnesse e minacce provenienti dal compagno, un 34enne di Giugliano, accompagnavano le sue parole.

I carabinieri si sono precipitati immediatamente sul posto. La lite era ancora in corso, il corpo della vittima segnato da evidenti ematomi causati dalle botte. Stando alla ricostruzione fornita, l’uomo si era ubriacato e, senza alcun motivo apparente, avrebbe iniziato a picchiare selvaggiamente la convivente.

Le aveva stretto una mano al collo per poi prenderla a calci alle gambe, pugni al torace e schiaffi in pieno volto. Secondo quanto emerso, purtroppo, le vessazioni non erano una novità: erano ormai 6 anni che andavano avanti, sempre causate dall’abuso di alcolici. La ragazza, però, non avrebbe avuto il coraggio di denunciare. Con l’intervento dei carabinieri, per le ferite riportate, è stata accompagnata in ospedale. Il 34enne, invece, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Soltanto poche settimane fa, per un simile caso di violenza domestica avvenuto a Villaricca, era stato un uomo di 39 anni a finire in manette in quanto avrebbe pestato brutalmente non solo sua moglie ma anche sua figlia di 13 anni. I vicini, sentendo grida disperate e insulti, avrebbero allertato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Mamma e figlia sono state, invece, portate in ospedale.