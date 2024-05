“Sono quella str**za della Meloni”, De Luca: “Ci ha tenuto a dire la sua vera identità”

Non è tardata la risposta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla premier Giorgia Meloni che, durante la sua visita a Caivano lo ha salutato con una stretta di mano sottolineandogli, in maniera pungente, l’appellativo che le era stato affibbiato proprio dal Governatore.

De Luca risponde alla Meloni: “Str**za? La sua identità”

Appena arrivata a Caivano, in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo Pino Daniele, la Meloni si è presentata dinanzi al presidente De Luca, salutandolo con un eloquente: “Sono quella str**za della Meloni, come sta?”. Una risposta all’offesa ricevuta circa tre mesi fa dal Governatore che proprio in quel modo aveva definito la Meloni.

“Ieri non ho sentito le cose dette dalla Premier, ho sentito soltanto quando si è avvicinata a me per chiedermi come stavo. Infatti io ho risposto ‘bene di salute, benvenuta qui’. Ho appreso poi nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche metro prima ma non avevo sentito sinceramente” – ha detto questa mattina De Luca a margine di un’iniziativa sulla sanità all’ospedale Cardarelli di Napoli.

“Ho appreso dai social della raffinata eleganza con cui si era avvicinata al presidente della Regione che era lì per accoglierla e darle il benvenuto. In ogni caso ho visto che ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare ovviamente“ – ha continuato.

“Detto questo, siamo qui per affrontare i problemi della sanità. Siamo qui per fare i conti con un sistema sanitario pubblico in ginocchio, abbiamo una realtà nella quale rischiamo di chiudere i pronto soccorsi. Forse su questo sarebbe bene che il Governo nazionale dedicasse un po’ più di attenzione così come sarebbe bene dare risorse e serenità a mezzo milione di cittadini campani che vivono oggi ai Campi Flegrei ma rispetto ai quali non c’è nulla”.

“Così come sarebbe bene preoccuparsi del lavoro visto che da un anno ormai abbiamo il blocco dei Fondi di Coesione per la Campania e altre Regioni del Sud. Le performance organizzate a tavolino sono francamente fuori contesto e fuori dalla realtà del nostro Paese, ce le potremmo risparmiare”.