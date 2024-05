In Campania la “Cena Offline”: ristoratore offre vino gratis a chi consegna lo smartphone

In Campania la Cena Offline dove il ristoratore offre una bottiglia di vino a chi, all’ingresso, consegna il cellulare allo staff. Niente messaggi né scatti al cibo, ma soltanto l’opportunità di socializzare, chiacchierare ed imprimere le pietanze esclusivamente nella memoria e non nell’hard disk dello smartphone.

Vino gratis a chi consegna il cellulare prima di cenare

L’iniziativa è di Pasquale Fernicola, giovane quarantenne gestore del ristorante La Putea di Buccino, in provincia di Salerno. L’imprenditore della Valle del Sele predica infatti quella che definisce “disintossicazione digitale”: “È un bisogno che sento io stesso e di cui sono consapevoli altri ed è così che abbiamo pensato a questa nuova sfida!”.

Come funziona la “Cena Offline”

Dal prossimo due giugno dunque l’opportunità di avere, in omaggio, una bottiglia di vino ogni due persone. Dalla domenica al mercoledì, al momento dell’ingresso nel ristorante, bisogna consegnare i cellulari che verranno custoditi dal personale lontano dai commensali, in modo che non si possa neanche udire la suoneria. Una formula definita Cena Offline. Al termine della cena gli smartphone vengono restituiti ai legittimi proprietari che, nel 2024, potranno raccontare di aver vissuto un’esperienza unica proprio perché – purtroppo – siamo perennemente connessi e dipendenti da tali dispositivi.

Lo studio: spegnere il cellulare fa diminuire ansia e depressione

L’importanza di spegnere il cellulare è stata d’altra sottolineata da uno studio condotto nel 2022 in Germania. Il team di ricerca guidato dalla dottoressa Julia Brailovskaia del Centro di ricerca e trattamento sulla salute mentale della Ruhr-Universitat Bochum ha reclutato 619 persone per effettuare lo studio. Gli individui sono stati suddivisi in tre gruppi: 200 hanno messo completamente da parte il proprio smartphone per una settimana, 226 hanno ridotto di un’ora al giorno il tempo di utilizzo e 193 persone non hanno modificato il proprio comportamento.

Sono stati riscontrati segnali importanti come l’aumento della soddisfazione per la vita e il tempo dedicato all’attività fisica, mentre i sintomi di depressione e ansia e il consumo di nicotina sono diminuiti. La dottoressa Brailovskaia ha riferito che “Rinunciare completamente allo smartphone sia ridurne l’uso quotidiano di un’ora hanno avuto effetti positivi sullo stile di vita e sul benessere dei partecipanti. Nel gruppo che ha ridotto l’uso, questi effetti sono durati anche più a lungo ed erano quindi più stabili rispetto al gruppo dell’astinenza”.