Dopo la pioggia arriva la prima ondata di caldo africano: temperature fino a 30 gradi

Dopo giornate caratterizzate da instabilità e piogge in gran parte d’Italia, stando alle previsioni meteo, è in arrivo la prima vera ondata di caldo che farà schizzare i termometri fino ai 30 gradi anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania, arriva la prima vera ondata di caldo

Un promontorio ciclonico di origine africana, secondo le stime de Il Meteo, nei prossimi giorni avvolgerà letteralmente il nostro paese dando il via alla prima ondata di caldo della stagione. I primi miglioramenti a livello climatico si registreranno a partire da domani, sabato 1 giugno, con un primo rialzo delle temperature, soprattutto al Sud. La giornata di domenica, invece, dovrebbe rivelarsi più insidiosa, soprattutto nel pomeriggio.

La vera svolta “bollente”, tuttavia, è attesa verso la metà della prossima settimana: tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, l’alta pressione africana prenderà il sopravvento causando un progressivo aumento delle temperature. I termometri, su quasi tutta l’Italia, potrebbero segnare anche i 30 gradi.

Questo mese di maggio così turbolento e piovoso, tuttavia, sembrerebbe non condizionare il clima dei mesi successivi. Al contrario le ultime tendenze aggiornate preannunciano l’arrivo di un’estate molto calda e secca, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. A confermarlo è Francesca Guglielmo, Senior Scientist at the Copernicus Climate Change Service.

“In prima approssimazione, anche se a livello locale forti piogge potrebbero portare ad un inumidimento dei suoli che a sua volta può influenzare la temperatura dell’aria ed eventualmente le precipitazioni nei mesi successivi, un maggio piovoso e freddo non preannuncia necessariamente un’estate con caratteristiche simili. Al contrario infatti, le previsioni stagionali, che sulla zona del Mediterraneo hanno un’affidabilità limitata, indicano una probabilità più alta del normale di avere un’estate più calda e potenzialmente più secca del normale nel sud d’Europa“ – ha dichiarato l’esperta in un’intervista rilasciata a Il Meteo.