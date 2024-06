Si chiama Gioacchino Fiorentino il bagnino di Sorrento, diventato un vero e proprio supereroe ieri in città. Richiamato dalle urla disperate di una madre, l’addetto al salvamento ieri si è tuffato prontamente a mare riuscendo a recuperare e mettere in salvo un bambino che stava annegando. Il piccolo è tornato grazie a lui a riva visibilmente sotto shock ma illeso. Un vero e proprio miracolo, sottolineato anche dal sindaco Massimo Coppola, che attraverso il proprio profilo ufficiale Facebook ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente l’uomo.

Sorrento, bagnino si trasforma in supereroe: salva la vita ad un bambino che stava affogando

Queste le parole di ringraziamento del primo cittadino del comune compreso nell’area metropolitana di Napoli:

“Volevo pubblicamente ringraziare Gioacchino Fiorentino, bagnino di Sorrento che ieri sera ha salvato la vita ad un bambino tuffandosi in mare. A richiamarlo le improvvise urla della madre disperata perché il figlio non riusciva più a tornare a riva. Solo grazie alla prontezza di Gioacchino si è riusciti ad evitare il peggio e dopo averlo recuperato lo ha portato a riva sano e salvo. A Gioacchino e a tutti i bagnini della città va il mio più sincero grazie per il loro lavoro di coraggio e attenzione teso alla sicurezza dei bagnanti e di chi arriva sulle nostre coste”.