Sono state ormai svelate le tracce della prima prova scritta di italiano per gli esami di maturità partiti ufficialmente oggi, 19 giugno 2024, e se alcuni nomi emersi dalle tracce appaiono ampiamente conosciuti dalla quasi totalità degli studenti, come Giuseppe Ungaretti e Luigi Pirandello, altri autori, invece, risultano poco familiari: è il caso di Maurizio Caminito, Maria Agostina Cabiddu e Nicoletta Polla-Mattiott.

Poco dopo le 8:30 di questa mattina, milioni di studenti hanno potuto ricevere il plico con le diverse tracce della prima prova scritta, suddivise in diverse tipologie ed ambiti letterari. Tra gli autori proposti, oltre a Ungaretti e Pirandello per l’analisi del testo (che i maturandi hanno ampiamente conosciuto sui banchi di scuola), c’è anche Rita Levi-Montalcini con il suo Elogio all’imperfezione, punto di partenza per la stesura di un testo di carattere argomentativo su tematiche di attualità.

Gli studenti hanno, però, avuto la possibilità di confrontarsi con tematiche afferenti ad ulteriori ambiti – quali quello politico, storico e dell’era digitale – trattando testi di nomi forse quasi sconosciuti ai più. Probabilmente tra le tracce più scelte potrebbe esserci proprio quella di Maurizio Caminito, tratta da Profili, selfie e blog, incentrata sul mondo dei nuovi mezzi di comunicazione che fanno parte ormai della quotidianità delle giovani generazioni.

Maurizio Caminito è, infatti, uno degli autori che meglio ha saputo descrivere l’influenza che il potente mezzo di Internet riveste nella vita delle persone e soprattutto dei ragazzi. Nel 1997 ha pubblicato, ad esempio, Il Manuale del navigatore Internet, uno dei primi saggi italiani sull’uso del web da parte dei giovani.

Dal 1989 al 1996 ha diretto la Biblioteca Centrale per Ragazzi di Roma e dal 2002 al 2008 è stato direttore del Sistema Bibliotecario della Città di Roma. Dal 2008 al 2014 ha insegnato prima Bibliografia all’Università della Tuscia e poi Informatica per gli Archivi e le Biblioteche presso La Sapienza. Dal 2011 cura, per la rivista LIBER, una rubrica dedicata all’editoria digitale e dal 2017 è presidente del Forum del Libro.

Per la Tipologia B, analisi e produzione di testi argomentativi, la scelta è ricaduta, invece, Maria Agostina Cabiddu e Nicoletta Polla-Mattiott, oltre che su Giuseppe Galasso, celebre storico, giornalista e politico. La Cabiddu, come ben si evince dal testo scelto per la Maturità, è un’affermata avvocata, laureata in Giurisprudenza, dottore di ricerca in Diritto Costituzionale, docente all’Università Cattolica Sacro Cuore nonché membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo e dell’Istituto Internazionale di Scienze Amministrative.

Nicoletta Polla-Mattiott, tra le proposte della maturità con un testo incentrato sulle dinamiche di comunicazione, è una giornalista con oltre 20 anni di esperienza fra periodici e quotidiani, laureata in Retorica e Lettere Antiche alimentando sempre più la sua passione per lo studio del linguaggio, verbale e non, e per la scrittura.