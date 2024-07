Arriva la “rinfrescata”, raffica di temporali e temperature in calo: quando tornerà il caldo

Il fronte instabile che sta interessando buona parte del Paese, stando alle previsioni meteo, tenderà ad intensificarsi nei prossimi giorni causando temporali e temperature in ribasso anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania: temporali e fresco

Si conferma la svolta sul fronte climatico che, secondo le stime de Il Meteo, tenderà a farsi sempre più concreta nelle prossime ore su gran parte dell’Italia. Dopo il caldo di Caronte, dunque, la profonda circolazione ciclonica si estenderà da Nord a Sud tra piogge e temporali anche intensi.

Già a partire dalla giornata di oggi, martedì 2 luglio, il fronte temporalesco si sposterà dapprima verso il Centro e in serata anche al Sud. Nello stesso tempo, un secondo sistema perturbato circonderà l’arco alpino e gran parte del Nord. Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha già diramato un avviso di allerta meteo.

La giornata di mercoledì 3 luglio sarà caratterizzata da un rapido peggioramento con l’arrivo di un ulteriore vortice instabile che, partendo dal Nord, raggiungerà tutto il paese entro giovedì 4 luglio. Proprio nelle Regioni centrali e meridionali le precipitazioni potrebbero rivelarsi particolarmente intense, accompagnate da raffiche di vento improvvise e possibili grandinate.

Una situazione climatica che influenzerà anche le temperature del periodo: si andrà incontro praticamente alla cosiddetta “rinfrescata” con una ulteriore diminuzione delle temperature un po’ ovunque. In alcune zone interessate dal maltempo i valori scenderanno anche al di sotto delle medie stagionali.

Un lieve miglioramento è atteso soltanto verso il fine settimana. A partire da venerdì 5 luglio ad avere la meglio sarà l’anticiclone delle Azzorre che si estenderà su tutto il territorio garantendo un clima mite e soleggiato, ma non umido e asfissiante come quello dell’anticiclone africano. Qualche ultimo residuo temporalesco potrebbe riguardare soltanto le zone alpine ma in linea generale il primo weekend di luglio si rivelerà gradevolmente caldo.