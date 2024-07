Il Comune di Salerno ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time (50%) di n. 45 posti del profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, Area degli Istruttori. Il concorso sarà strutturato in tre fasi: prova scritta, prova di efficienza fisica e prova orale. Potrebbe essere inserita una prova preselettiva qualora il numero dei candidati sarà superiore di 10 volte al numero dei posti da occupare.

Salerno, concorso per l’assunzione di 45 vigili urbani: requisiti, come ed entro quando registrarsi

La domanda andrà presentata entro il 3 agosto 2024, secondo le modalità riportate in seguito.

I requisiti

Per la partecipazione al concorso sono previsti i seguenti requisiti di ammissione che ciascun candidato deve inderogabilmente possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione e mantenere fino al momento dell’assunzione in servizio, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d):

a) cittadinanza italiana;

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni e non superiore ad anni 45 alla data di scadenza del bando. Il limite massimo di età si intende superato il giorno successivo a quello di compimento del quarantacinquesimo anno. Non si applicano le elevazioni previste dalla normativa in materia;

c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

I candidati in possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati o di eventuali titoli rilasciati da un Paese estero, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione alla presente procedura devono avviare il procedimento di riconoscimento del titolo posseduto, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

A tale riconoscimento provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell’Istruzione ovvero del Ministero dell’Università e della Ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso sono ammessi a partecipare con riserva.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori della selezione, che hanno l’onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell’Università e della Ricerca ovvero al Ministero dell’Istruzione. La dichiarazione di equipollenza/equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi;

d) essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B, in corso di validità. Tale requisito può essere conseguito anche successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, purché sia posseduto prima della firma del contratto individuale di lavoro;

e) essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all’articolo 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;

f) essere disponibili al porto ed all’uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

g) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni cui il presente concorso si riferisce, anche con riferimento ai requisiti di cui al D.M. 28.04.1998 per il porto d’armi;

h) essere in possesso dei seguenti requisiti fisici:

sana e robusta costituzione fisica;

idoneità psico/fisica incondizionata al servizio di Polizia Municipale e specificamente al servizio operativo esterno articolato su tutte le fasce orarie giornaliere; 2il candidato deve possedere in particolare:

senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. E’ da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;

visus non inferiore a 10/10 per entrambi gli occhi, anche con correzione, con un minimo di 8/10 per occhio;

per la funzione uditiva capacità di percepire una voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio.

i) avere il godimento dei diritti civili e politici;

j) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

k) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

l) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. L’Amministrazione può disporre in ogni momento e fase della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet www.inpa.gov.it, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati improrogabilmente entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito internet istituzionale del Comune di Salerno in Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso e sul Portale inPA www.inpa.gov.it.

Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine.

Sul sito internet istituzionale del Comune di Salerno in Amministrazione trasparente Bandi di Concorso e sul portale “inPA”, raggiungibile al sito internet www.inpa.gov.it, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la suddetta prova preselettiva. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.