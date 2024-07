È morta all’età di 87 anni l’attrice napoletana Angela Pagano: recitò con Eduardo De Filippo

Si è spenta all’età di 87 anni l’attrice Angela Pagano. Nata e cresciuta nel quartiere Stella, in pieno centro storico a Napoli, sorella di Marina Pagano, da padre partenopeo, e madre originaria delle Marche.

Angela inizia a cantare da bambina accompagnando il trio di posteggiatori messo in piedi da papà Guglielmo, ottimo mandolinista. Successivamente lavora in un negozio di guandi, prima di debuttare nel 1958 nella commedia La fortuna con l’effe maiuscola di Eduardo De Filippo, con cui lavorerà fino al 1962. Nel 1959 fa il suo esordio sul piccolo schermo, interpretando ruoli secondari nelle commedie di Eduardo tra le quali Ditegli sempre di sì, Napoli milionaria, Filumena Marturano e tante altre.

La consacrazione professionale arriva quando Giuseppe Patroni Griffi la sceglie per recitare un testo di Franca Valeri, dal titolo Le catacombe, e nel 1967 la chiama per Napoli notte e giorno, lo spettacolo che segna la riscoperta di Raffaele Viviani. Successivamente la Pagano si ritroverà a recitare con attori anche loro napoletani, a cominciare da Pupella Maggio.

Nel 1969 recita nel film Il seme dell’uomo accanto a Marzio Margine e Anne Wiazemsky. Nel 2004 la vediamo in Peperoni ripieni e pesci in faccia, dove compare tra i protagonisti accanto a Sophia Loren e F. Murray Abraham. In televisione è interprete, nel 2006, della miniserie Assunta Spina di Riccardo Milani, e nel 2010 di Mannaggia alla miseria di Lina Wertmüller.

Ha recitato anche in diverse opere teatrali di Peppino De Filippo, come A Coperchia è caduta una stella; Cupido scherza e spazza; Il malato immaginario; Le metamorfosi di un suonatore ambulante e Quale Onore!.