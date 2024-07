Si è spento all’età di 71 anni Pino D’Angiò, il celebre cantautore napoletano, originario di Pompei, divenuto celebre soprattutto per il suo tormentone Ma quale idea, morto dopo essersi ammalato di tumore.

Come è morto Pino D’Angio: quando raccontò del tumore

L’artista, che si è esibito pubblicamente per l’ultima volta durante l’ultimo Festival di Sanremo, era stato operato 6 volte per cancro alla gola. La malattia lo aveva poi colpito anche ai polmoni ed era sopravvissuto ad un infarto e un arresto cardiaco. Ieri la notizia del decesso.

“Ho avuto 6 operazioni alle corde vocali a causa di un tumore. Ora sono qui ed è il più grande risultato” – diceva Pino D’Angiò in una delle sue ultime interviste rilasciate alla conduttrice Serena Bortone nel corso del programma Oggi è un altro giorno, trasmesso su Rai 1.

“Io sono contentissimo di vivere questa avventura che non ho chiesto, di aver fatto questo lavoro che non mi aspettavo di fare, di aver avuto successo, di aver avuto la famiglia che ho avuto, di aver avuto l’operazione che ho avuto e tutto quello che viene di conseguenza. Non voglio essere testimone di nulla e di nessuno però la vita è talmente bella e straordinaria soprattutto nei momenti brutti perché sono quelli i momenti più belli. Sembra un controsenso ma non lo è. Quando stai male capisci 100 mila cose in più“.

“Io dicevo sempre a mio figlio di trovarsi una donna che aveva sofferto. Chi ha sofferto conosce tante cose che chi non ha sofferto non può conoscere. Io non ho avuto dolore, ho sempre vissuto questa cosa pensando: vediamo come va a finire. Anche perché del resto cosa puoi fare? Si dice sempre ‘lui sta combattendo contro un cancro’ ma è una bugia pazzesca, tu non combatti proprio niente. Tu stai zitto e aspetti, sperando che le cose vadano bene“.

“Quando ti dicono ‘hai un tumore’ la prima cosa che pensi è perché proprio io. Quando all’improvviso ti dicono che ti stai salvando ti chiedi la stessa cosa. Tu non fai granché, non sono né forte né straordinario, sono arrivato fino a qua ma non lo so nemmeno io perché“.