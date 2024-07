Incinta con forti dolori, arriva il 118 e il bimbo nasce in pochi secondi: “Come in un film”

Un racconto emozionante quello diffuso sui social dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che riporta la testimonianza di una infermiera del 118 che, giunta a Marano presso l’abitazione di una donna incinta, che aveva allertato i soccorsi per un forte dolore addominale, è riuscita a far nascere il bambino in ambulanza.

Marano, incinta chiama il 118: il bambino nasce in ambulanza

“Normale giornata di lavoro prima che venissimo allertati per un KC14G, donna gravida con dolore addominale. Cosa sarà mai? Il solito trasporto in ospedale? Vedremo, eravamo tanto entusiasti quanto ansiosi per questo intervento io e il mio collega autista soccorritore” – inizia così l’emozionante testimonianza dei soccorritori.

“Arrivati sul posto ci vengono incontro i parenti che ci indicano la strada. Troviamo la paziente seminuda sul letto, dolorante ma con il viso di una mamma che ha già il suo bimbo tra le braccia. Così accorciamo i tempi e ci dirigiamo verso l’ambulanza, facciamo stendere la paziente sulla barella ormai esausta e inizia a spingere, proprio come in un film. Paura? Sì, tanta, eravamo responsabili di ogni minima cosa, della nascita di un bambino che avrebbe preso il nome di Fulvio”.

In poco tempo la donna ha dato luce al suo bambino, tra la gioia e la commozione dei soccorritori che non hanno perso un minuto di tempo per trasferirla presso il vicino ospedale: “Fu così che il bambino nacque, nel giro di qualche secondo ho provato la gioia più grande che potessi provare, ho accolto al mondo e tenuto tra le mie braccia una nuova vita”.

“La gioia, le lacrime, l’emozione che ho provato è inspiegabile e indelebile. Gli occhi della mamma pieni di gioia, mi sono sentita completa. Che dire, tutto perfetto nei minimi dettagli. Dopo aver gioito di ciò ci occupiamo del benessere del bambino e della mamma mentre attendiamo il supporto dell’Automedica di Qualiano”.

Si procede, così, al taglio del cordone mentre il piccolo paziente, con la sua mamma, viene accompagnato presso l’ospedale di Pozzuoli, accolto dal personale in festa.