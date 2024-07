Apre il secondo maxistore Action della Campania: migliaia di prodotti a meno di 1 e 2 euro

Action, la catena di grandi magazzini a basso costo più popolare d’Europa, apre il suo secondo negozio in Campania: dopo lo store inaugurato lo scorso gennaio ad Arzano, in provincia di Napoli, da sabato 13 luglio un nuovo punto vendita sarà pronto ad accogliere i clienti, stavolta a Marcianise (Caserta), all’interno del C.C. L’Altra Piazza.

Dopo Arzano, apre a Marcianise il maxi negozio Action

La popolare catena di discount non food in rapida crescita, continua la sua espansione in Italia tagliando il nastro del secondo store della Campania. Anche a Marcianise, dunque, sarà possibile godere della Formula Action: 6.000 prodotti di buona qualità, suddivisi in 14 categorie merceologiche (dai giocattoli e il fai da te ai prodotti per la casa, giardinaggio, bricolage, cibo), al prezzo più basso possibile.

Il maxistore offre alla clientela tantissimi prodotti indispensabili per la vita quotidiana e molti altri articoli sorprendenti a prezzi imbattibili. L’assortimento è in continua evoluzione, con 150 nuovi prodotti sugli scaffali ogni settimana. Più di 1.500 prodotti hanno un prezzo inferiore a 1 euro e più di due terzi di tutti i prodotti vengono venduti ad un costo inferiore a 2 euro

Con oltre 2.500 negozi in Europa, Action dà lavoro a 70.000 persone. Il negozio di Marcianise si sviluppa su una superficie di 1.105 metri quadrati all’interno del C.C. L’Altra Piazza sulla Strada Sannitica (Caserta), ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:45 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00. Per il giorno di inaugurazione, sabato 13 luglio, il negozio aprirà eccezionalmente alle ore 9:00.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto ai clienti nel nostro nuovo negozio di Marcianise. Continueremo a rafforzare la nostra presenza in Italia, poiché sempre più persone vogliono vivere l’esperienza unica di Action. Siamo orgogliosi del nostro successo, che ha la sua natura nell’impegno dei nostri team. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, i nostri dipendenti, i nostri clienti e i nostri fornitori” – ha commentato Philippe Levisse, direttore generale di Action in Italia.

Cosa vende Action: i prodotti

Action offre una vasta gamma di articoli come: utensili per il fai da te, prodotti multimediali, prodotti per la cura della persona, giocattoli, decorazioni per le feste, articoli di cancelleria, addobbi natalizi e per altre festività, dolciumi, caffè, detergenti e detersivi, trucchi, profumi, decorazioni e arredi per la casa, pentolame e contenitori. Non manca una selezione di indumenti e calzature per adulti e bambini.