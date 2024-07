Attimi di paura a Casoria, in provincia di Napoli, dove all’interno di un campo estivo del posto si sarebbe improvvisamente sgonfiato un castello gonfiabile su cui stavano giocando i bambini. Diversi i piccoli che hanno riportato lievi ferite.

Si sgonfia il gonfiabile al campo estivo: bambini feriti a Casoria

L’incidente, come rende noto Rai News, è avvenuto all’interno di un istituto paritario in piazza Pisa dove, per il periodo estivo, è stato allestito un campo estivo per bambini e ragazzi, tra giochi, attività ludiche e area gonfiabili.

Proprio mentre alcuni piccoli ospiti erano intenti a divertirsi all’interno del castello gonfiabile, la struttura avrebbe iniziato a cedere, per cause ancora da chiarire. Crollando, il gonfiabile avrebbe causato il ferimento di alcuni bambini che vi si trovavano all’interno, facendo scattare l’allarme.

Tutti sono stati accompagnati all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli ma, per fortuna, nessuno versa in gravi condizioni. Stando a quanto si apprende avrebbero riportato soltanto lievi ferite e sono stati tutti già dimessi senza giorni di prognosi.

Intanto sul posto sono giunti i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica della vicenda e risalire alle cause che avrebbero potuto provocare l’incidente. Il castello gonfiabile resta al momento sotto sequestro.