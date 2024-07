Aveva un po’ di affanno ma era in corso un infarto, miracolo nel Napoletano: è stato salvato

Un’altra storia a lieto fine è quella raccontata dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che ha elogiato l’intervento tempestivo dei sanitari della postazione 118 di Qualiano che hanno salvato la vita di un uomo, colpito da un infarto.

Aveva l’affanno ma era un infarto: uomo salvato a Qualiano

Stando a quanto ricostruito, il paziente, di 71 anni, avrebbe avvertito semplicemente un po’ di affanno ma in realtà pare già fosse in corso un infarto. A seguito della segnalazione, il tempestivo intervento dell’ambulanza si è rivelato decisivo, consentendo all’uomo di salvarsi.

“Aveva solo un po’ di affanno ma è stato salvato da un infarto. Sono le ore 20 quando la postazione 118 Qualiano 01 viene allertata per dispnea in un uomo 71enne a Qualiano. In una manciata di secondi l’ambulanza India è sul posto, effettua un elettrocardiogramma e da subito viene riconosciuto l’IMA (Infarto Miocardico Acuto) da parte dell’infermiere dell’equipaggio” – si legge nella nota diffusa sui canali social dell’associazione.

“Quest’ultima non perde tempo, invia il tracciato tramite centrale operativa alla Rete IMA e chiede il supporto dell’automedica. Dopo alcuni minuti giunge il medico a bordo di Varcaturo Mike ed effettua la terapia per poi sfrecciare tutti insieme verso il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il paziente viene trasferito in emodinamica. Sta bene. Bravi tutti“.

Un intervento di successo portato a termine da una schiera di professionisti che hanno reso possibile il salvataggio dell’uomo. Soltanto pochi giorni prima un altro cittadino era stato rianimato dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco: l’uomo era in fila per entrare in un lido di Bacoli quando avrebbe iniziato a sentirsi male ma, per fortuna, ad assisterlo sono stati due medici del Monaldi, fuori servizio.