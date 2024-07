Geolier Mania, ora è anche tra i banchi di scuola: tra diari e quaderni con foto e canzoni

Continua il fenomeno Geolier, il rapper partenopeo che continua a scalare le vette del successo finendo stavolta anche tra i banchi di scuola grazie alla collaborazione con Colourbook per il Back to School 2024-2025: il suo volto, le sue canzoni, le sue interviste saranno così impresse su diari, quaderni, astucci e tanto altro.

Geolier per Colourbook: zaini e quaderni

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, non è solo un cantante ma un vero e proprio fenomeno che ha conquistato il cuore di milioni di persone, premiato con oltre 60 dischi di platino e 24 dischi d’oro. Il brand del quaderno spiralato ha, così, voluto realizzare, in licenza ufficiale, una linea di cancelleria e prodotti da ufficio esclusiva e grintosa: Geolier x Colourbook.

La linea urban, in line con lo stile dell’artista, si compone di zaini, astucci, quaderni, diari, raccoglitori e tanti altri prodotti di cancelleria tra portapenne, pochette, quaderni spiralati e spillati, cartelline, valigette, penne, temperini e righelli.

Tra le pagine del diario non solo le foto del rapper ma anche interviste, pezzi delle sue canzoni, frasi di ricorrenze speciali, giochi dedicati. Ed è proprio tra le sue pagine che Geolier consiglia a chi lo sta utilizzando di: “Scrivere i propri pensieri e risolverli, scrivere i propri sogni ed avverarli e scrivere i propri obiettivi e raggiungerli”. Al suo interno anche un’intervista esclusiva.

Completano la linea le borracce in coordinato, ideali per la scuola e le gite all’aria aperta e all’occorrenza una perfetta idea regalo. Per il secondo anno si rinnova la collaborazione di Colourbook con la Società Sportiva Calcio Napoli, con una nuovissima collezione ideata per il Back To School 2024-2025.