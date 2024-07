Dalla Campania al successo a New York, in TV la serie di Piero Armenti: quando vederla

Originario di Salerno e founder della più importante agenzia di viaggi italiana della Grande Mela, Piero Armenti de Il Mio Viaggio a New York (nome della sua attività ma anche della sua pagina Facebook che conta milioni di followers) torna in televisione con Il Mio Viaggio a New York TV Show, il docu-reality di successo giunto alla sua seconda edizione.

In TV la serie di Piero Armenti: viaggio a New York

Sono partite oggi, 23 luglio, le riprese del programma televisivo dedicato al mondo dei viaggi che, a partire dall’autunno, sarà disponibile su Mediaset Infinity. Protagonista e conduttore del format è l’urban explorer e influencer Piero Armenti, a capo del tour operator Il Mio Viaggio a New York e di Travel Morbido.

La serie si compone di 4 episodi, ognuno di 30 minuti, dove Armenti guiderà una coppia di turisti italiani alla scoperta dei luoghi iconici, ma soprattutto di quelli inediti, inaspettati e magici di New York. Una nuova stagione, dunque, carica di sorprese e novità che coinvolgeranno ed emozioneranno il pubblico.

“Siamo entusiasti di annunciare l’uscita della seconda stagione de Il Mio Viaggio a New York TV Show. Questa nuova stagione promette di essere ancora più entusiasmante, con una trama ricca di sorprese e un cast completamente rinnovato. I nuovi personaggi e le loro storie vi terranno incollati allo schermo, offrendovi un’esperienza televisiva unica e indimenticabile” – ha dichiarato Armenti.

Il programma è realizzato con la collaborazione de Il Mio Viaggio a New York, Europ Assistance, Consorzio Vini Doc delle Venezie e il brand di abbigliamento Briglia 1949 che veste il conduttore. Hanno collaborato anche: Le Compagnie, Molino Signetti 1949, San Matteo Pizza & Espresso Bar, Rajola, Ischia Sorgente di Bellezza, Hotel Sheraton Malpensa Airport, Hotel Belleclaire Central Park.

Il docufilm è realizzato da Flair Media Production, scritto da Flavia Triggiani con Marina Loi (entrambe anche alla regia) e Mattia Tamburo.