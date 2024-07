Per Sant’Anna a Postiglione la Litoranea in festa: sagre, concerti gratis e la grande processione

Comincia stasera 24 luglio la festa di Sant’Anna a Postiglione, nella zona della Litoranea di Torre del Greco: occasione di grande fede e raccoglimento ma saranno tantissimi gli eventi esterni che animeranno la contrada.

Sant’Anna a Postiglione, una contrada in festa

L’ultima decade di luglio coincide, da tantissimi anni, con una settimana di profonda preghiera e riflessione ma soprattutto di festa per la parrocchia di San Vincenzo a Postiglione. Infatti, da mercoledì 24 a domenica 28 luglio la parrocchia di via Mortelle dedica una serie di eventi religiosi e ludici a Sant’Anna, momenti che culmineranno con l’attesa processione e l’immancabile spettacolo di fuochi pirotecnici.

Quella di Sant’Anna è tutt’altro che una “festa di periferia”: la parrocchia a due passi dalla Litoranea, zona frequentatissima soprattutto nel periodo estivo, coinvolge non soltanto i fedeli. Una festa che travalica i confini della contrada, come sottolineato dallo stesso parroco Don Lorenzo Pernice.

Don Lorenzo Pernice: “Una festa per tutta la città”

“Il 26 luglio ci rimanda a suggestivi momenti di spiritualità e umanità. La festa ci offre uno spazio per sostare, riunirci insieme, guardare in alto e sperare in un futuro migliore, il cui avvento dipende anche dal nostro impegno. – spiega Don Lorenzo – Una festa attesa da tanti, che ci permette di considerarci comunità, perché è la festa non solo della nostra parrocchia ma di tutta Torre del Greco e della Litoranea.

La tanto attesa processione del carro di Sant’Anna, domenica 28 luglio, che passa per le nostre strade, è segno di speranza per tutte le famiglie. Le sagre e gli spettacoli organizzati dai volontari ci fanno sperare sempre nella chiesa del futuro, sempre viva nella fede”.

Patrocinio del comune, Langella: “Possiamo essere il fulcro dell’estate torrese”

Una festa alla quale non ha fatto mancare la propria vicinanza l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, che ha deciso di concedere il proprio patrocinio all’iniziativa religiosa che coinvolge la comunità di via Mortelle.

Un aspetto che viene rimarcato dal consigliere comunale Michele Langella, da sempre attento alle esigenze della parte della città che comprende anche il lungomare nonché da dodici anni organizzatore della parte artistica e ludica della manifestazione : “Ringraziamo il sindaco e l’ufficio cultura ed eventi per il patrocinio accordato – le sue parole – e per aver creduto nella nostra comunità parrocchiale, nell’auspicio che nel prossimo futuro si possa lavorare insieme per una condivisione di intenti tale da far divenire la festa di Sant’Anna fulcro dell’estate torrese in periferia e momento catalizzatore delle attenzioni dei tanti turisti che affollano, in questo periodo, la nostra città”.

“Una festa che da diversi anni è un punto di riferimento dell’estate a Torre del Greco, specie per la periferia cittadina di cui rappresenta l’unico momento estivo di aggregazione. Quest’anno, per l’occasione, sono diversi gli artisti del panorama musicale e comico che gratuitamente hanno deciso di onorarci della presenza ed è a loro, unitamente a tutti i collaboratori parrocchiali, che va il mio ringraziamento”.

Musica, sagra e i comici di Made in Sud

Ricco, come detto, il programma di eventi previsti negli spazi della chiesa in via Mortelle: si parte mercoledì 24 luglio alle ore 21 con “La corrida: dilettanti allo sbaraglio” e con la sagra della pizza fritta. Il giorno seguente, sempre alle 21, Pernice band propone “Vesuvio Music”: ospiti della serata tra gli altri Paola Pezone, Rico Femiano, Stefania Lay, Mimmo Taurino, Kekko Canfora e Pino Langella; per la parte gastronomica, spazio alla sagra della pizza fritta e delle frittelle.

Venerdì 26, ore 21, Magma Ensamble propone Napoletamo con uno dei cantore della musica classica partenopea, Antonello Rondi; a seguire lo show di Lino D’Angio. Per gli amanti del genere, sagra della pasta e fagioli con le cozze. Sabato ricco a via Mortelle: si inizia alle ore 21 con Shark music band, poi il cabaret di Peppe Laurato e Salvatore Turco da Made in Sud e infine Gerardo Amarante e gli Spaccapaese in concerto; nell’area riservata ai sapori, sagra del panino alla brace e sfizi fritti.

Ma Sant’Anna è innanzi tutto preghiera: nel giorno che festeggia la patrona, venerdì 26 luglio, alle ore 7.30 – 9.30 ed 11.00 si terranno le SS.Messe: a conclusione di ciascuna celebrazione vi sarà la benedizione delle donne incinte e l’atto di affidamento a Sant’Anna. Alle 19.30 si terrà la messa presieduta dal Vescovo di Napoli Domenico Battaglia.

La processione in diretta su VesuvioLive.it

Domenica infine dalle 18 la processione dell’effigie di Sant’Anna, che toccherà le principali zone della contrada, con chiusura alle 23.30 con il consueto momento dedicato ai fuochi d’artificio. La processione sarà integralmente trasmessa, come avvenne lo scorso anno, in diretta streaming sulle pagine social di VesuvioLive.it. Una produzione resa possibile grazie al supporto di Ulisse Centro di Formazione, Lavela Beach Club ed il dott. commercialista Gennaro Pinto.

Festa di S.Anna, il programma completo degli eventi esterni

Ecco il programma completo degli eventi esterni:

Mercoledì 24 luglio

ore 21 la “Corrida : dilettanti allo sbaraglio”

Sagra della pizza fritta

Giovedì 25 luglio

ore 21 la Pernice band in “Vesuvio Music “

Ospiti della serata :

Paola Pezone , Rico Femiano , Stefania Lay , Mimmo Taurino, Kekko Canfora , Pino Langella e tanti altri ospiti a sorpresa

Sagra della pizza fritta e delle frittelle

Venerdì 26 luglio

ore 21 Magma Ensamble in “Napoletamo” con lo storico cantore della musica classica napoletana Antonello Rondi

ore 22 Lino D’Angiò show

Sagra della pasta e fagioli con cozze

Sabato 27 luglio

ore 21 Shark music band

ore 21,30 il cabaret di Peppe Laurato e Salvatore Turco direttamente da Made in sud

⁠ore 22,30 Gerardo Amarante e gli Spaccapaese in concerto

Sagra del panino alla brace e sfizi fritti

Domenica 28 luglio

– ore 18 la storica Processione della effigie di Sant’Anna toccherà le principali zone della contrada

– ⁠ore 23,30 chiusura della festa con i consueti Fuochi Pirotecnici