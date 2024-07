Passione True Crime: 10 titoli imperdibili e dove trovarli in streaming

Il fascino del True Crime aumenta sempre di più: ecco cosa si cela dietro il successo di questi contenuti streaming e la top ten dei titoli che gli appassionati del genere non possono perdersi.

Le piattaforme streaming sono ricche di titoli dedicati al genere True Crime, tra film, serie TV e documentari dedicati ai casi di cronaca più discussi a livello globale, ai crimini più efferati e ai delitti ancora irrisolti.

A caratterizzare questi contenuti è la narrazione puntuale degli avvenimenti, accompagnata dalla ricostruzione delle indagini e degli eventi giudiziari ma anche dall’analisi di tutti i retroscena, focalizzando l’attenzione sui protagonisti e sulle persone coinvolte.

Per gli amanti del True Crime trovare contenuti interessanti da vedere in streaming non è un’impresa difficile, grazie alla vasta offerta di titoli in continuo aggiornamento. Prima di passare in rassegna la top ten dei contenuti destinati a tenere incollate agli schermi folte schiere di spettatori, è interessante scoprire cosa si cela dietro il successo del True Crime e in che modo i fan del genere aumentano di pari passo con l’evoluzione della tecnologia.

Perché aumentano gli appassionati di True Crime?

Protagonisti dei contenuti True Crime sono avvenimenti tutt’altro che felici e storie macabre prive di lieto fine: nonostante queste caratteristiche, tuttavia, il successo è quasi sempre assicurato. A indagare dietro questo fenomeno è ExpressVPN, che sottolinea come il True Crime metta a disposizione uno spazio sicuro dove esplorare le paure individuali, per confrontarsi con emozioni intense e inedite senza tuttavia uscire fuori dalle quattro mura domestiche.

Ogni persona, infatti, nasconde sia una curiosità innata verso gli aspetti più oscuri della natura umana, sia il desiderio di scatenare una scarica di adrenalina vivendo momenti di suspense con il fiato sospeso. Molti dei fan del True Crime, inoltre, pensano che la visione di questi contenuti possa contribuire a sentirsi più preparati e meno vulnerabili nei confronti dei pericoli che esistono nel mondo reale. Ad alimentare la passione verso il True Crime è anche l’opportunità di sbirciare nella mente di chi commette un crimine celebre.

Successo del True Crime e tecnologia: c’è un legame?

Il fascino del True Crime, come anticipato sopra, è destinato a crescere in modo direttamente proporzionale all’evoluzione tecnologica.

Secondo l’approfondimento di ExpressVPN, ad esempio, ad amplificare l’attrattività del genere è l’incessante copertura mediatica dedicata ai fatti di cronaca anche crudi e violenti, nata a partire dagli anni ’50 e diffusa soprattutto dagli anni ’70 in avanti.

Grazie alla tecnologia ha preso il via una nuova generazione di indagini che hanno come protagonisti detective amatoriali, pronti a riunirsi su forum online con l’obiettivo di decifrare casi irrisolti. Gli stessi social media, inoltre, hanno trasformato il concetto di True Crime da attività individuale a indagine condivisa e collaborativa.

10 titoli True Crime da non perdere

Gli appassionati del genere True Crime non possono non ritagliarsi un po’ di tempo per godersi una rosa di contenuti di grande successo, facilmente reperibili sulle più diffuse piattaforme streaming. Ecco 10 titoli imperdibili:

Vatican Girl (Netflix): realizzata nel 2022, la docuserie Vatican Girl è dedicata alla scomparsa della quindicenne Emanuela Orlandi all’interno delle mura della Città del Vaticano. La vicenda del 1983 è considerata ancora oggi uno dei casi irrisolti maggiormente avvolti nel mistero; La scuola cattolica (Prime Video): film del 2021 diretto da Stefano Mordini, vede Benedetta Porcaroli nei panni di Donatella Colasanti, la sfortunata protagonista del massacro del Circeo avvenuto nel lontano 1975; Circeo (Prime Video): è sempre dedicata al massacro del Circeo la serie TV del 2022 che focalizza l’attenzione sul processo agli aguzzini di Donatella Colasanti e sulle vicende giudiziarie, con focus sull’evoluzione della lotta per i diritti delle donne; Marta – Il delitto della Sapienza (Netflix e Rai Play): la docuserie del 2021 ricostruisce le vicende dell’omicidio di Marta Russo avvenuto il 9 maggio del 1997 all’interno dell’Università La Sapienza di Roma, anche facendo riferimento a documenti inediti; Yara (Netflix): film del 2021 diretto da Marco Tullio Giordana dedicato all’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio a Brembate di Sopra e alle indagini portate avanti dal pubblico ministero Letizia Ruggeri, basate su alcune tracce di DNA che porteranno all’arresto di Massimo Bossetti; Il caso Yara (Netflix): docuserie datata 2024 incentrata sulla scomparsa di Yara Gambirasio che contiene anche l’intervista esclusiva a Massimo Bossetti; Per Elisa – Il caso Claps (Rai Play): miniserie televisiva diretta da Marco Pontecorvo incentrata sull’omicidio della giovane Elisa Claps, avvenuto il 12 settembre 1993 a Potenza. A essere condannato sarà Danilo Restivo, dichiarato colpevole anche dell’omicidio di Heather Barnett a Bournemouth, in Inghilterra, diversi anni dopo; Chi ha ucciso Meredith Kercher? (Sky Crime e Now): documentario in tre episodi dedicato all’omicidio della giovane Meredith Kercher commesso nel 2007, che ancora oggi solleva non pochi dubbi e interrogativi in seguito alla condanna e alla successiva assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito; City of Angels | City of Death (Disney Plus): docuserie del 2021 in sei parti che racconta le vicende di più di venti serial killer che hanno terrorizzato Los Angeles. dalla metà degli anni ’70 fino alla metà degli anni ’80; Making a Murderer (Netflix): docuserie famosa in tutto il mondo che esplora l’odissea giudiziaria di Steven Avery, condannato e poi scagionato per stupro e nuovamente arrestato per omicidio.

Un’ultima anticipazione: arriverà in autunno su Disney Plus la nuova serie True Crime Avetrana – Qui non è Hollywood che racconta il delitto di Avetrana, in Puglia, in cui perse la vita la giovanissima Sarah Scazzi.