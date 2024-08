A Napoli fa sempre più caldo, 3 giorni da bollino rosso: è tra le città più bollenti d’Italia

Tre giornate da bollino rosso per Napoli che, stando all’aggiornamento diffuso dal Ministero della Salute sulle ondate di calore, sarà invasa dal caldo asfissiante almeno fino alla giornata di Ferragosto.

Caldo infernale a Napoli: scatta il bollino rosso

Il caldo africano non sembra mollare la presa, al contrario in questi ultimi giorni continua ad intensificarsi dando il via ad una bollente settimana di Ferragosto. Da oggi fino al 15 agosto anche la città partenopea si colloca tra quelle più roventi d’Italia nell’ultimo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute.

L’anticiclone Caronte, infatti, sta facendo letteralmente schizzare i termometri soprattutto al Sud Italia con valori che sfioreranno o addirittura supereranno i 40 gradi. Anche a Napoli la temperatura massima percepita si aggirerà intorno ai 38/39 gradi, un dato che piazza la città direttamente nel livello di allerta 3, ovvero quello più elevato.

Il livello 3 (o bollino rosso) indica condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Inoltre, tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Di seguito le raccomandazioni del Ministero per far fronte all’ondata di caldo che, secondo le previsioni meteo, sarà destinata a durare ancora a lungo: