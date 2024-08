ALLERTA CALDO prorogata in Campania, ancora giorni infernali poi cambia tutto: quando

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato ancora una volta l’avviso di allerta per “Ondate di calore“, inizialmente in vigore fino al 12 agosto poi esteso alle ore 8:00 di giovedì 15 e attualmente in atto fino alle 8:00 di sabato 17 agosto 2024.

Allerta ondate di calore fino al 17 agosto in Campania

La criticità riguarderà l’intero territorio regionale dove si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4÷6°C, un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare il 70-80% e condizioni di scarsa ventilazione.

“Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile.

“Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione“.

Del resto anche le previsioni meteo preannunciano un picco bollente previsto proprio per il lungo fine settimana di Ferragosto. A Napoli, in particolare, è già scattato il bollino rosso che durerà almeno per 3 giorni, da oggi fino al 15 agosto.

Sarà soltanto con l’inizio della nuova settimana che potrebbe verificarsi un cambio di rotta con una vera e propria “rottura dell’estate”: stando agli ultimi aggiornamenti tra domenica 18 e lunedì 19 agosto sono previsti pioggia e maltempo, con una diminuzione piuttosto consistente delle temperature massime ed un clima certamente più gradevole seppure comunque estivo.

Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare l’apposita sezione dedicata sul sito del Ministero della Salute.