Dramma a Napoli, litiga con il coinquilino e muore poco dopo: il corpo senza vita in casa

Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, un uomo è stato ritrovato morto nella sua abitazione in zona Fuorigrotta a Napoli: sarebbe deceduto a seguito di una lite intercorsa con il suo coinquilino.

Lite a Fuorigrotta: uomo ritrovato morto in casa

Secondo una prima ricostruzione, fornita da Il Corriere del Mezzogiorno, l’uomo, di 63 anni, sarebbe deceduto a seguito di una colluttazione con il suo coinquilino, un 46enne del posto. Sarebbe stato proprio quest’ultimo ad allertare immediatamente i soccorsi viste le condizioni del 63enne.

Ai militari avrebbe raccontato che il diverbio sarebbe scoppiato per una dose di cocaina contesa tra i due. Pare che si fossero spintonati a vicenda e la vittima, cadendo rovinosamente sul pavimento, abbia battuto pesantemente la testa perdendo conoscenze. All’arrivo dei sanitari, chiamati sempre dal 46enne, l’uomo era già deceduto.

La vicenda si è verificata in un condominio di via Venezia Giulia ma la dinamica resta ancora tutta da chiarire. Bisogna innanzitutto capire se il decesso è sopraggiunto a seguito della caduta oppure se possa essere in qualche modo implicato lo stesso inquilino.

Una tragedia che segue di poco quella avvenuta nelle vicinanze, all’interno della Galleria Laziale, dove un uomo perdendo il controllo del suo scooter si sarebbe schiantato sul suolo morendo sul colpo. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Napoli con il reparto di Infortunistica Stradale. La vittima, di 62 anni e residente a Napoli, stando a quanto ricostruito, stava percorrendo la corsia riservata della galleria in direzione Fuorigrotta, provenendo da piazza Sannazaro.

Per le gravi ferite riportate è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Cardarelli di Napoli ma purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto il sequestro del veicolo e la messa a disposizione della salma. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti, inclusa l’analisi delle immagini di videosorveglianza, per determinare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente.