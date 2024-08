Meraviglia a Bacoli: apre il nuovo campo da calcio con vista mozzafiato sul lago

Da luogo di incuria e degrado a magnifico luogo di ritrovo per sportivi e giovani napoletani: Bacoli ha finalmente un nuovo campo di calcio dove potersi allenare e giocare in compagnia ammirando, allo stesso tempo, un panorama unico al mondo.

Il nuovo e meraviglioso campo da calcio di Bacoli

A renderlo noto è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che con grande orgoglio ha reso noto un altro grande traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale, postando alcuni scatti del nuovo grande campo di calcio con vista sul lago.

“E’ emozionante. Bacoli ha il suo nuovo campo di calcio. Dopo uno scempio durato 25 anni, stiamo realizzando un sogno di tutta la città. A Cuma, sul lago Fusaro. Questo cantiere comunale, più di ogni altro, rappresenta il riscatto di ciò che un tempo erano le periferie abbandonate del nostro paese e che invece stiamo trasformando in centri sempre più ricchi di strutture, eventi, novità” – ha scritto il primo cittadino.

“Quante generazioni di bacolesi, di flegrei, hanno giocato al campo di Cuma. Era un terreno da gioco in terra battuta, poi abbandonato, pieno di rifiuti ed erbacce. Pali arrugginiti, porte distrutte, spogliatoi orribili. Era diventato l’emblema dell’assenza delle istituzioni”.

“Adesso è già così, si vede il campo in erba sintetica, le strisce, così come non era mai stato prima. Da luogo della vergogna ad emblema della rinascita. Sembra un’impresa impossibile. Tra poco, invece, sarà pronto e torneremo a farlo vivere ai bambini, ai ragazzi, agli sportivi, alle scuole calcio. Qui vivremo allenamenti, partite. Mai più abbandono. Troppo bello. Insieme, per amore di Bacoli, un passo alla volta”.

Intanto questa estate è stata completata la nuova scalinata dello Schiacchetiello per consentire ai bagnanti di raggiungere le calette, liberate dalle barche, predisponendo delle balaustre per facilitare l’ingresso anche dei più anziani. Per proteggere l’oasi paradisiaca bacolese è stato imposto il divieto al passaggio e l’ancoraggio dei natanti a motore.