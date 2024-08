Sotto il sole di Amalfi, le meraviglie della Campania in TV: quando vedere il film

Le meraviglie della Campania tornano ancora protagoniste in TV questa sera con la messa in onda, in prima serata su Canale 5, del film Sotto il sole di Amalfi, un film distribuito da Netflix e diretto da Martina Pastori, nonché sequel di Sotto il sole di Riccione.

Sotto il sole di Amalfi, il film su Canale 5: quando

I protagonisti Vincenzo, Camilla, Furio, Irene e Lucio decidono di trascorrere le vacanze in Costiera Amalfitana, pronti a vivere una nuova estate fatta di amore, passione, amicizia ma anche imprevisti e colpi di scena. Un anno dopo il loro incontro a Riccione, Camilla e Vincenzo possono finalmente ricongiungersi e progettare insieme la loro futura convivenza ma dovranno fare i conti con le conseguenze del loro rapporto a distanza.

Intanto Furio cerca l’amore e ad attirare la sua attenzione è Nathalie, coinquilina di Camilla, una ragazza canadese ironica e insicura che è arrivata in Italia insieme a lei e che nasconde un segreto che la tormenta. Con Amalfi sullo sfondo che rivela tutta la sua magia, i personaggi della storia vivranno una magica estate, pronti a scoprire cosa il futuro avrà in serbo per loro.

Tra gli attori: Lorenzo Zurzolo (Vincenzo), Ludovica Martino (Camilla), Davide Calgaro (Furio), Kyshan Wilson (già volto noto di Mare Fuori nei panni di Kubra interpreta Nathalie), Isabella Ferrari (Irene), Luca Ward (Lucio). A completare il cast Raz Degan, Andrea Occhipinti, Nicolas Maupas (anche lui noto per il ruolo di Filippo in Mare Fuori), Elena Funari e Marit Nissen.

Il film sarà trasmesso questa sera, 22 agosto, alle ore 21:20 su Canale 5. Sarà l’occasione per guardare non solo una divertente e romantica commedia insieme a tutta la famiglia ma anche ammirare le meraviglie della nostra terra che continuano ad attirare l’attenzione di media, turisti, celebrità e produzioni cinematografiche.