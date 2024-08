Ischia incanta in TV, boom di ascolti per la puntata sull’isola napoletana: come rivederla

La puntata di Vista Mare, andata in onda su Rai 1 la scorsa domenica, si è rivelata un successo: con uno share del 18,90%, il programma si è affermato come il format più seguito d’Italia nella sua fascia oraria.

Vista Mare: come rivedere la puntata su Ischia

Il programma, condotto da Federico Quaranta con Diletta Acanfora, incentrato sulle bellezze della nostra terra, ha raggiunto un altro importante traguardo con la puntata dedicata all’isola partenopea che ha totalizzato una media di 915 mila spettatori, pari al 18,90% di share.

“Ringrazio il nostro pubblico per la continuità di affetto verso Vista Mare. Voglio però sottolineare il lavoro di tutto il team con cui siamo riusciti a portare questi racconti nelle case di tanti italiani in modo davvero unico” – ha spiegato Quaranta.

“Un ringraziamento speciale va a Franco Pepe (maestro pizzaiolo di fama internazionale, ndr) che con la sua maestria ha saputo rendere omaggio alle tradizioni culinarie delle regioni italiane, creando una pizza diversa per ognuna delle tappe del nostro viaggio. La sua capacità di interpretare gli ingredienti locali con creatività e rispetto per la tradizione ha arricchito ulteriormente l’esperienza di Vista Mare, dimostrando come il cibo possa raccontare la storia e l’identità di un territorio” – ha concluso.

Un successo anche per l’isola di Ischia, tra le meraviglie del Golfo di Napoli più apprezzate a livello nazionale e internazionale, che con le sue bellezze ha tenuto incollati allo schermo gli appassionati del programma e non solo.

“Ischia è una perla del nostro Mediterraneo e siamo felici che il pubblico abbia accolto con così tanto entusiasmo questa puntata. Abbiamo voluto raccontare non solo la bellezza naturale dell’isola ma anche la sua storia, le tradizioni e la straordinaria accoglienza della sua gente” – ha sottolineato Gennaro Coppola, produttore e autore del programma.

“Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il comandante Federico Quaranta e le incursioni di Diletta Acanfora, la sapiente scrittura di Gianluca Imparato (responsabile degli autori) e del suo team, che hanno resto questo viaggio indimenticabile”.

“Questi risultati ci sorprendono fino a un certo punto perché confermano che la qualità paga sempre. È anche un segnale del valore dei partner che ci hanno affiancato in questa avventura, tutti rappresentanti dell’eccellenza del Made in Italy. Quando si punta sull’alta qualità, i risultati non possono che essere straordinari” – ha continuato Gianmarco Ravo, produttore e direttore commerciale. Per rivedere la puntata dedicata ad Ischia è possibile collegarsi alla piattaforma RaiPlay.