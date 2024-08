Nel Napoletano una delle spiagge più inclusive d’Italia: qui tutti possono fare il bagno

Il lido della Pro Handicap a Miseno, nel Napoletano, diventa protagonista di un servizio trasmesso dal TGR come esempio virtuoso di spiaggia che consente anche alle persone con disabilità di godere della risorsa del mare, usufruendo di servizi e attrezzature in linea con le loro esigenze.

A Miseno uno dei lidi migliori d’Italia per persone con disabilità

La stagione estiva del lido è stata inaugurata lo scorso luglio e continua ad accogliere quotidianamente tantissimi bagnanti. Dotato di pedane removibili, che agevolano il transito di anziani e persone con disabilità su tutta la spiaggia, è provvisto anche di sedie a rotelle ad hoc per facilitare l’ingresso in acqua degli speciali ospiti.

“E’ bello vedere i loro sorrisi, la soddisfazione di farsi un bagno. Molte persone vengono qui per farsi un bagno dopo anni e anni” – ha commentato uno degli addetti, intervistato dal giornalista Ettore De Lorenzo per il servizio trasmesso dal TGR.

Sono oltre 40 le persone con forti disabilità motorie che ogni giorno, accompagnate dai loro cari, affollano la spiaggia, trascorrendo piacevoli giornate di sole e relax, in un clima di convivialità e serenità. Basta guardare i loro volti sorridenti per comprendere la portata di questa importante operazione, riuscita grazie all’impegno dell’associazione Pro Handicap e del Comune di Bacoli.

Grande la soddisfazione del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, che con queste parole ha commentato la messa in onda del servizio: “Qui ci sentiamo al sicuro. Siamo orgogliosi. Bacoli ospita uno tra i migliori lidi d’Italia per l’accoglienza in spiaggia dei disabili. Così il diritto al mare è veramente garantito a tutti. E’ il più ricercato in Campania”.

“Ci ha fatto visita il TGR per raccontare le emozioni di chi lo frequenta. Oltre 40 persone speciali al giorno, a turnazione. In un’estate sono centinaia di bagnanti con disabilità a fruire di questo servizio di grande civiltà. Ringrazio Salvatore Iodice e tutti i volontari della Pro Handicap. Miseno diventa così un’eccellenza nazionale. Siamo entusiasti di contribuire alla realizzazione di questo progetto di tale valore morale, etico. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta”.