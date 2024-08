Papa Francesco verrà nel Napoletano, l’annuncio: quando e dove sarà

Papa Francesco è atteso in Campania, precisamente a Pompei, nel Napoletano: la visita del Pontefice è prevista per l’inizio del nuovo anno. Ad annunciarlo, nel corso della sua consueta diretta social, è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Papa Francesco a Pompei: l’annuncio

Il governatore, elencando gli interventi messi in campo per il miglioramento dei trasporti, ha sottolineato: “Per quanto riguarda il trasporto notizie straordinarie. Vi informo, intanto, che l’EAV ha aperto 81 cantieri. In questo momento l’EAV sta facendo lavori a Pompei di riqualificazione della piazza del Santuario, di realizzazione di un parcheggio di 300 posti auto nel pieno della città. Anche perché si prevede l’arrivo di Papa Francesco a gennaio a Pompei. Speriamo che sia confermato“.

La visita del Papa a Pompei, dunque, sembra essere già programmata ma in attesa di conferma. Un occasione straordinaria per i fedeli che avranno l’occasione di incontrare il Pontefice e prendere parte alle celebrazioni religiose organizzate per l’occasione nello splendido Santuario.

Un affetto ricambiato da parte del Papa che non ha mai smesso di esprimere pubblicamente il suo amore per Napoli e i napoletani. In una recente intervista aveva persino difeso la città dai soliti luoghi comuni: “La malavita non è solo un problema di Napoli. Per me il vero volto di Napoli è un altro. È quello della gente buona, accogliente, generosa, ospitale, creativa nel bene. È quello delle bellezze naturali del suo golfo, che incantano chiunque abbia avuto il privilegio di vederle rimanendone incantato e conservando il desiderio di potere un giorno tornare”.

“L’allegria. Il pensare positivo. La resilienza. La generosità. Sono queste le doti di Napoli che ammiro di più. Insieme alla capacità di vedere davvero i poveri, di guardarli negli occhi e di non restare indifferenti. Penso che dai napoletani ci sono tante cose da imparare“.