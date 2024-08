Napoli è la meta più amata d’Italia, prima in classifica: batte Matera, New York e Barcellona

Anche la stagione estiva 2024 ha visto Napoli in cima alla classifica delle preferenze dei turisti italiani: stando allo studio condotto da Preply – una delle migliori piattaforme globali di apprendimento delle lingue – la città partenopea è la più cercata dai viaggiatori, imponendosi come meta di prima scelta sia a livello nazionale che europeo.

Estate 2024, Napoli è la meta preferita dei turisti italiani

“Anche questa estate Napoli si conferma tra le destinazioni più desiderate dagli italiani per le vacanze. Con i suoi paesaggi incantevoli, una storia millenaria e un’atmosfera unica, la nostra città è in cima alla lista delle mete preferite, come confermato dal recente studio di Preply” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

“In un’estate segnata da un afflusso straordinario di turisti stranieri, Napoli si distingue soprattutto per essere la scelta numero uno tra i viaggiatori italiani, desiderosi di vivere un’esperienza unica tra bellezze, cultura e tradizioni senza tempo”.

L’analisi è stata condotta sui volumi delle parole ricercate online dagli utenti. Nello specifico è stato analizzato il termine di ricerca “10 cose da vedere a” per esaminare le preferenze per le città, integrando un aspetto culturale nell’analisi dell’interesse verso destinazioni italiane e straniere.

Napoli si impone, così, prima in classifica nell’ambito delle destinazioni italiane con un volume di ricerca pari a 1800. A seguirla Ortigia (600), Matera (500), Firenze (450), Bologna (400), Modena (350), Trieste (300), Peschiera del Garda (300), Mantova (300), Siracusa (300).

La città partenopea supera anche i punteggi raggiunti dalle mete straniere battendo Lisbona (900), Budapest (500), Vienna (450), Siviglia (450), Valencia (400), Parigi (400), New York (400), Madrid (350), Barcellona (350), Berlino (300).

“Domina la classifica con ben 1200 ricerche di vantaggio Napoli. La città del Vesuvio rappresenta un mosaico di colori, voci e bellezze che contribuiscono a renderla speciale e sempre brulicante di vita“ – questo il commento di Preply sulle conclusioni dello studio.

“Il dominio di Napoli si riflette anche a livello regionale, dove è popolare in molte regioni e particolarmente in Sardegna, Abruzzo e Liguria. Firenze si impone nella ‘propria’ Toscana e in Valle d’Aosta, mentre Bologna e Matera sono molto popolari rispettivamente in Emilia Romagna e Basilicata”.