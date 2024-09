Ferrero assume in Campania, si cercano nuovi operai e altre figure: come candidarsi

Lavoro – Ferrero assume in Campania: la nota multinazionale degli iconici marchi di prodotti dolciari, come Nutella, è alla ricerca di nuovi operai e altre figure da inserire nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

Lavoro, Ferrero assume operai in Campania: come candidarsi

Il Gruppo Ferrero è presente in 55 Paesi e i suoi prodotti sono venduti in oltre 170 località del mondo. L’azienda conta quasi 35 mila dipendenti e continua a imporsi come brand di riferimento per la clientela internazionale con i suoi iconici prodotti.

Attualmente lo stabilimento Ferrero di Sant’Angelo dei Lombardi è alla ricerca di nuovi operai da inserire nel reparto di Produzione e, dunque, responsabili dell’implementazione delle strategie aziendali e dello sviluppo dell’area industriale in termini di linee, impianti, prodotti e manodopera. Le persone impiegate in Produzione hanno, inoltre, il compito di garantire il rispetto delle scadenze, degli standard di qualità, dei valori di Ferrero e delle linee guida legali.

“Clienti, qualità e attenzione sono al centro di tutto ciò che facciamo. Per avere successo in Ferrero, pertanto, dovrà essere altrettanto attento al cliente e al prodotto quanto lo siamo noi: dedicato a ottenere risultati brillanti per i clienti di tutto il mondo” – queste le propensioni richieste dall’azienda agli aspiranti candidati.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura collegandosi alla sezione Ferrero Careers del sito ufficiale dell’azienda, selezionando la posizione di proprio interesse. Basterà creare il proprio account, registrandosi in pochi minuti, e completare i campi richiesti con i propri dati anagrafici e le esperienze professionali.

I recruiters esamineranno attentamente le informazioni fornite provvedendo a mettersi in contatto con i candidati in possesso dei requisiti richiesti. Identica procedura per le altre due posizioni aperte per la sede avellinese: quelle di Facility Manager e Ship Operative Leader, riservate ai laureati in Ingegneria.

Attualmente la sede di Sant’Angelo dei Lombardi è al centro dell’attenzione nazionale per il lancio dell’ultima chicca di casa Ferrero: la Nutella Plant-Based, ovvero la versione vegana della celebre crema spalmabile, che proprio qui viene prodotta.